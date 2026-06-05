la historia de amor del Indio Solari y Viru: "Nos conocimos promediando el verano del año '81"...

La muerte de Carlos Solari, el Indio, a los 77 años, sacudió la cultura popular argentina de punta a punta. En las horas siguientes, lo despidieron en redes y millones de seguidores repasaron su música, sus entrevistas y también esos rincones de su vida que siempre permanecieron a resguardo del mito. Entre ellos emerge una figura clave para entender al hombre detrás del ídolo: Virginia "Viru" Mones Ruiz, la compañera que estuvo a su lado durante más de cuatro décadas y protagonista de una de las historias de amor más sólidas y discretas del rock nacional.

Porque mientras el Indio se convertía en una leyenda que juntaba multitudes, existía una vida paralela, íntima, silenciosa y profundamente humana. Allí estaba Viru. Lejos de los escenarios, de las luces y de la exposición mediática. Siempre cerca de él, pero casi nunca frente a las cámaras. Esa elección no fue casual: desde el principio, ambos decidieron proteger su intimidad como un tesoro, una decisión que con los años se transformó casi en una declaración de principios que el cantante defendió hasta sus últimos días.

La historia comenzó en 1981, cuando Los Redonditos de Ricota todavía eran una aventura contracultural que apenas tomaba forma. Eran años de búsquedas, de proyectos construidos a pulmón. Nadie imaginaba entonces que aquel músico de voz grave se transformaría en una de las figuras más influyentes del rock argentino. Tampoco que aquella joven llamada Virginia sería la persona que lo acompañaría el resto de su vida. Fruto de ese amor nació Bruno Solari, en el año 2000, el único hijo de la pareja.

Quienes conocieron de cerca al músico siempre señalaron la importancia de Viru en su vida. Aunque permaneciera fuera del radar mediático, su presencia resultaba fundamental. Los últimos años los encontró enfrentando el desafío más complejo: el diagnóstico de Parkinson, que el propio Indio hizo público en 2016. En ese proceso, Viru volvió a ocupar un lugar esencial. Fue sostén, compañía y refugio en una etapa marcada por los cambios físicos. Juntos eligieron vivir en Parque Leloir, en Ituzaingó, un espacio de tranquilidad lejos del ruido.

Por esa vocación de bajo perfil, cada vez que Viru decidió hablar en público sus palabras adquirieron un valor especial. En un mensaje que se volvió viral, escribió: "Nos conocimos promediando el verano del año '81. Años después, cuando escuché por primera vez ‘Me quedo contigo', por Los Chunguitos, encontré las palabras que describían mi amor. Hoy, 40 años después, lo siguen haciendo". Aquella confesión mostró algo que permanecía oculto detrás del personaje: la dimensión humana de un vínculo construido sobre la lealtad y la compañía mutua.

Fue ídolo, poeta urbano, referente generacional. Pero detrás de ese mito existió siempre una historia más sencilla y profundamente conmovedora: la de dos personas que eligieron caminar juntas toda una vida. Viru estuvo presente desde los comienzos, cuando todo era incertidumbre; acompañó el crecimiento de un fenómeno irrepetible; compartió la vida familiar y también los años más duros de la enfermedad. Una compañera silenciosa que nunca necesitó ocupar el centro de la escena. Porque quedarse, durante 45 años, fue su forma más poderosa de amar.