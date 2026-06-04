Jorge Rial admitió que la producción de "Gran Hermano" elige al ganador de las votaciones: "Es un programa manipulable..."

Los recurrentes ingresos y reingresos a la casa más famosa del país hicieron que el reality se convirtiera en blanco fácil para las críticas. Tanto es así que el diario Clarín sacó un artículo titulado "El peor Gran Hermano de la historia". Al respecto se refirió Jorge Rial, quien reveló cómo la producción elige al ganador de las votaciones telefónicas.

"Lo que pasa es que yo soy parte de la historia de Gran Hermano. Si digo que sí, parece que todos los demás fueron buenos. No lo sé, no estoy siguiendo Gran Hermano; una vez que lo dejé, no lo vi más. Cada conductor tiene su librito", arrancó diciendo Rial en un móvil con "Intrusos" (América TV).

Y fue crítico con el ciclo de Telefe: "Sí siento, por lo que leo, que se quejan mucho de que hay demasiados permisos y que es elástica la producción, cuando lo importante de Gran Hermano eran siempre las reglas".

Al mismo tiempo, Jorge Rial dio su impresión de cómo se lleva el conductor de "Gran Hermano" con los detractores: "No lo conozco tanto, pero me parece que le chupa un huev... las críticas a Santiago del Moro. Él está conduciendo el Gran Hermano que le correspondía estar".

La parte más polémica llegó cuando el periodista admitió que la producción del reality tiene un mecanismo para que su participante favorito ganase las votaciones del público. "Hay cierta libertad. Nosotros, cuando hicimos entrar a Cristian U, armamos toda una votación que sabíamos que la iba a ganar. Es un programa manipulable. ¿Cómo se manipula? Alargas o cortas el tiempo de votación; después no se manipula nada más. Los votos son reales, todo es real", detalló el papá de More Rial.

"'Ya cierra la votación, ya cierra la votación'. La alargamos hasta que emparejaba o ganaba, y se venía muy bien (el que queríamos que entrara); cerrábamos rápido la votación", indicó Jorge Rial, quien cerró la nota con una frase por demás llamativa:"Pero eso es show, muchachos. Es televisión, ¿de verdad se creen lo que pasa? Es un electrodoméstico esto".