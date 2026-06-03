Nuevo ingreso en "Gran Hermano": quién es Alejandra Majluf, la actriz que reemplazó a Gladys "La Bomba Tucumana" en el reality

"Gran Hermano: Generación Dorada" atraviesa días de cambios constantes. Este martes, a pocas horas de la eliminación de Tati Luna, Santiago del Moro anunció el ingreso de una nueva participante al reality de Telefe. Tras varias especulaciones, la elegida fue Alejandra Majluf, quien cruzó la puerta principal de la casa y prometió revolucionar la competencia.

La incorporación se produjo apenas días después de la salida voluntaria de Gladys "La Bomba Tucumana" y del regreso de Sol Abraham. Con la casa todavía acomodándose a esos cambios, el conductor sorprendió al revelar que la ex "GH" no había ingresado para ocupar definitivamente el lugar de la cantante, sino que una nueva participante también se sumaría a la competencia. "Se fue Gladys e ingresa una nueva jugadora", adelantó durante la transmisión.

Antes de entrar, Majluf se presentó en un video donde compartió parte de su filosofía de vida. "Mi nombre es Alejandra Majluf, soy actriz y del signo de Acuario. Y me parece que este año viene con todo", expresó. Luego agregó: "Cada momento de la vida que vivís es el mejor".

Con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, la artista aseguró que ve a "Gran Hermano" como una experiencia de aprendizaje. "Aprendí un montón de cosas y todavía me quedan otras por seguir aprendiendo, y este me parece un laboratorio interesante para seguir aprendiendo", sostuvo sobre su llegada al ciclo.

Así fue le ingreso de Alejandra Majluf a "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Ya dentro de la casa, la actriz eligió una entrada muy particular. Recorrió el pasillo de espaldas a sus nuevos compañeros y recién al final mostró su identidad. La sorpresa fue total, aunque una de las reacciones más comentadas fue la de Andrea del Boca, quien no pudo ocultar su emoción al reconocerla. Ambas se fundieron en un cálido abrazo que dejó en evidencia el cariño que mantienen desde hace años.

De esta manera, el ingreso de Alejandra podría tener un peso importante dentro de la casa. Su reencuentro con la ex "Celeste, siempre Celeste" dejó en evidencia una relación previa que podría transformarse en una alianza clave para ambas. Mientras la actriz sumaría una persona de confianza en medio de un juego cada vez más complejo, la recién llegada también encontraría un apoyo fundamental para adaptarse rápidamente a la convivencia y hacerse un lugar rumbo a la final.

El reencuentro de Alejandra Majluf y Andrea del Boca en "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Quién es Alejandra Majluf, la nueva participante de "Gran Hermano"

Alejandra Majluf es actriz, docente de teatro y también tuvo paso por la conducción televisiva. Con una carrera extensa, hoy vuelve a quedar en el centro de la escena gracias a su ingreso a "Gran Hermano: Generación Dorada".

Su momento de mayor exposición se dio entre fines de los años 80 y los 90, cuando participó en distintas ficciones y ciclos de TV que marcaron época. En ese recorrido también se destacó dentro del programa "Fax", donde interpretaba a "La Colada", un personaje que se volvió muy recordado y que la vinculó con un formato innovador para la televisión de aquel entonces.

Además, Majluf formó parte de producciones como "Clave de sol", "Mi familia es un dibujo", "Como pan caliente" y "Hola papi!", además de participar en el cine con películas como "Ay, Juancito". Su recorrido también incluye trabajos teatrales y otras ficciones televisivas que la mantuvieron activa en el ambiente artístico durante décadas, construyendo un perfil versátil dentro de la industria.