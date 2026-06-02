Santiago del Moro confirmó que ingresará un nuevo participante a "Gran Hermano": el famoso que podría sumarse al reality

Tras el regreso de Sol Abraham, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) tendrá un nuevo ingreso en las próximas horas de este martes 2 de junio. Se trata del reemplazo de Gladys "La Bomba Tucumana", quien abandonó la competencia el domingo pasado por la "puerta giratoria".

Santiago del Moro hizo el anuncio en historias de Instagram. "Me comunica el Big. Hoy 22.30 horas entra un nuevo/a participante (en lugar de Gladys)", escribió el conductor del reality de Telefe.

Un nuevo participante ingresará a "Gran Hermano Generación Dorada".

En un posteo posterior, el presentador televisivo sumó una importante aclaración: "Nuev@", dejando en claro que no volverá un exparticipante a "Gran Hermano".

Si bien aún no hay nada confirmado, hay dos nombres que suenan con fuerza para sumarse al reality de Telefe. A saber, Brian Lanzelotta y Alex Caniggia. Cabe señalar que ambos han manifestado su deseo de entrar en la competencia.

Actualmente, la casa más famosa del país está integrada por 21 participantes: Emanuel, Pincoya, Manuel, Luana, Titi, Zilli, Zunino, Juanicar, Yipio, Brian, Andrea, Charlotte, Cola, JC, Steffy, Nigro, Nenu, Hanssen, Mariela, Cinzia y Solange.