Brian Sarmiento y Zunino de "Gran Hermano" protagonizaron un explosivo cruce y casi terminan a las piñas por la comida: "¿Querés pelear?"

Se viven horas de máxima tensión en la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada". Tras la salida voluntaria de Gladys "La Bomba Tucumana" y el inesperado regreso de Sol Abraham, los jugadores aguardan una nueva gala de eliminación que promete cambiar el rumbo del juego. En medio de ese clima cargado de nerviosismo, Brian Sarmiento y Franco Zunino protagonizaron un explosivo cruce que estuvo a punto de terminar a las piñas.

El encierro y la presión hacen que cualquier situación cotidiana se convierta en un foco de conflicto. Esta vez, el detonante fue una porción de pizza que desapareció de la cocina. Lo que comenzó como un simple reclamo rápidamente escaló hasta convertirse en una discusión cargada de insultos, acusaciones y amenazas.

En este contexto, Brian apuntó directamente contra su compañero en "Gran Hermano". "Espero que no te hayas comido vos la pizza, guacho", lanzó sin filtros. Lejos de quedarse callado, Zunino respondió: "Nada amigo, habláme bien a mí, yo no fui, boludo".

Con el correr de los minutos, la discusión fue subiendo de temperatura. El exfutbolista redobló la apuesta y lo acusó de quedarse con alimentos ajenos. "Te quedás hasta tarde, y sos el que anda siempre robando comida", disparó delante de otros jugadores, que observaban el intercambio con preocupación.

Brian Sarmiento y Zunino casi se van a las piñas en "Gran Hermano". (Foto: X).

Los insultos no tardaron en aparecer y la situación se volvió cada vez más incómoda. "¿Querés pelear?", le preguntó el personal trainer. Del otro lado llegó una provocación todavía más fuerte: "¿Te la bancás bol***?". Cuando ambos quedaron mano a mano, la producción de "GH" decidió cortar la transmisión. Ahora, todas las miradas están puestas en la gala de este lunes, donde Santiago del Moro podría revelar cómo quedaron las cosas entre los "hermanitos".

La rivalidad entre los dos no es nueva. Desde el regreso de Sarmiento al reality, los cruces se volvieron frecuentes. Días atrás, el exdeportista ya había cuestionado la forma de jugar de su compañero. "Siempre te escondiste detrás de Zilli para zafar de todo", sostuvo. Por su parte, Zunino negó esas acusaciones y aseguró que el exdeportista volvió a la casa con la intención de romper alianzas y alterar la estrategia de varios grupos.