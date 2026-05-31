Nenu López y Franco Zunino se besaron tras ducharse juntos en "Gran Hermano": ¿venganza contra Luana o atracción verdadera?

Nenu López es una de las nuevas participantes de "Gran Hermano Generación Dorada", que ingresó mediante el masivo repechaje. En sus primeros días en la competencia, la oriunda de España aseguró que no vino al reality de Telefe por un "shipp" romántico ni nada por el estilo. Sin embargo, en las últimas horas, la participante bajó la guardia y se dio un beso con Franco Zunino después de ducharse juntos.

"Yo siento en mi corazón que es lo más y re confío en él. No sé si lo puedo tomar como un amigo. ¿Entendés? Eso es. Creo que sí, que me gusta, pero no vine a eso acá", le había confesado Nenu a Yanina Zilli, quien es muy cercana a Zunino.

Nenu López y Franco Zunino se ducharon juntos y se besaron en "Gran Hermano".

Con ese precedente, Nenu y Zunino se ducharon juntos en "Gran Hermano". Lo que debió ser un simple baño terminó por subir la temperatura en la casa más famosa del país, siendo la secuencia analizada por "La noche de los ex" y Streams Telefe.

Ya afuera de la ducha, estando ambos en paños menores, el joven la alentó a ser "transparente" con sus sentimientos e inclinó su rostro hacia ella en señal de pedirle un beso. La reacción de Nenu López no se hizo esperar: se arribó y se besaron apasionadamente.

"Puede ser la venganza o es real lo que dicen todos y que nadie se resiste a Zunino en esa casa", opinó Coty Romero. El comentario hizo referencia a un conflicto que la rubia contó que tuvo con Luana Fernández antes de ingresar a "GH", que consiste en que la ex "Combate" le habría mandado mensajes a su novio de por entonces, cuando las dos tenían una relación de amistad.