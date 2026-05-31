De Lali Espósito a Cinthia Fernández: los desgarradores mensajes de los famosos por el crimen de Agostina Vega

El caso que mantuvo en vilo a Córdoba durante toda la semana tuvo un desenlace devastador. Este sábado se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega, la joven de 14 años que era intensamente buscada desde hacía una semana. La triste noticia generó un gran impacto social y muchas figuras del espectáculo argentino se expresaron en redes sociales para acompañar a la familia y pedir justicia.

Mientras avanza la investigación por el crimen, que tiene como principal sospechoso a Claudio Barrelier, de 33 años y cercano al entorno de la víctima, distintas celebridades utilizaron sus plataformas para manifestar su dolor. Una de las primeras en pronunciarse fue Ángela Torres, quien compartió una profunda reflexión sobre la violencia de género.

"Una mujer es asesinada cada 31 horas en Argentina. A pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar", escribió la actriz. Luego agregó: "La violencia no empieza con un femicidio. Empieza mucho antes: en la indiferencia, en los comentarios que minimizan, en los prejuicios que repetimos, en las bromas que naturalizamos".

Además, la artista convocó a una mayor participación colectiva para enfrentar esta problemática. "Los hombres tienen un lugar fundamental en este cambio. En no mirar para otro lado. En entender que la empatía también es una forma de compromiso", señaló en sus historias de Instagram.

Por su parte, Lali Espósito compartió una imagen de la adolescente junto a un pedido de justicia. También se sumó Cinthia Fernández, que expresó: "Qué tremendo este caso, qué tristeza". En la misma línea, Georgina Barbarossa cuestionó la situación con un contundente mensaje: "¿Cuántas Agostinas más? Las mujeres marchan y las reprimen? ¡Basta!".

Dolores Fonzi tampoco ocultó su indignación y escribió: "Encontraron asesinada a Agostina. El horror no para. Ni una menos es un grito urgente, para pasarnos todos los pueblos hasta que dejen de matarnos". A su vez, Julieta Díaz se sumó al reclamo en redes sociales y compartió una publicación en la que exigió justicia con una contundente frase: "No aparecemos muertas, nos matan".

Nazarena Vélez también manifestó su bronca a través de las redes sociales. "Ayer también apareció muerta otra adolescente en misiones. Justicia", escribió.

Y sumó: "Encontraron el cuerpo de Agostina en un descampado. Hijos de la re mil yuta. Las vidas de las pibas, nuestras vidas no valen nada. Todos cómplices, los jueces y fiscales que liberaron a este tipo hace un año, el poder político que lo apaña y protege. Justicia", escribió la panelista, en uno de los mensajes más duros que surgieron tras conocerse el crimen que conmociona al país.