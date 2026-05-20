Ángela Torres, una artista en ascenso: agotó las entradas de su primer show en el Arena de Buenos Aires

Ángela Torres es una actriz y cantante que la viene rompiendo en la escena musical después de varios años intentando encontrar su estilo. En el 2025, la hija de Gloria Carrá lanzó su nuevo álbum, "No me olvides". Fueron hits como "Favorita", "Vértigo" y "Friki" los que, además de una impronta bien marcada, elevaron su carrera artística como nunca antes. Ahora, agotó su primer show en el Arena de Buenos Aires el mismo día que salieron a la venta las entradas.

Según La Pavada de Diario Crónica, todo es alegría en la vida de Angelita. Feliz por haber cantado en vivo en los Martín Fierro, contenta por haber agotado las entradas para su presentación en el Arena y maravillada por haber encontrado el amor. Marcos Giles la acompaña en sus proyectos; en la fiesta la alentó mientras Torres estaba nerviosa.

Ángela Torres junto a Marcos Giles en los Premios Martín Fierro de TV Abierta 2026.

Cabe destacar que Ángela forma parte de "Nadie dice nada" (Luzu TV) y es muy agradecida con Nico Occhiato por la popularidad que le trajo su participación en el canal de streaming.

De cara al show más importante de su carrera, Ángela viene de agotar fechas en el Teatro Margarita Xirgu y en el Teatro Gran Rex. También estuvo en el Lollapalooza 2026 y subió al escenario del estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, como invitada de Tini Stoessel.

"¿Con qué soñé toda mi vida? Siempre soñé con esto. Son 21 años trabajando para que llegue este momento. Veo el recinto y me muero de miedo, pero confío en mí. No puedo creer decir esto, pero los espero en el Movistar Arena", expresó la artista en un video, donde presentó su nuevo hito con la música.



