Leonardo Sbaraglia brilla en el exterior al protagonizar la nueva película de Pedro Almodóvar: "Trabajar con él no se puede creer"

Leonardo Sbaraglia es protagonista en "Amarga Navidad", la nueva película de Pedro Almodóvar. En ese sentido, el actor argentino estuvo presente en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2026, en el marco de la presentación de su segundo filme con el prestigioso director.

Según La Pavada de Diario Crónica, gran actor argentino que brilla en el exterior, protagoniza el nuevo film de Pedro Almodóvar, "Amarga Navidad". Si bien ya es el segundo trabajo que realiza con el director manchego, siempre es un sueño cumplido ser el elegido de Almodóvar.

"Trabajar con él no se puede creer, te juro que te pellizcás", mencionó Leonardo Sbaraglia sobre su presente. Además, el artista aclaró que jamás se imaginó lo que le toca vivir.

El actor argentino, fiel a la elegancia clásica, lució un esmoquin negro de corte tradicional en la alfombra roja. En cuanto a "Amarga Navidad", se llevó aplausos y ovaciones en Cannes.