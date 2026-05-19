Gia, la hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, conoció el estadio de la Roma: la tierna foto

En medio de los rumores sobre su posible llegada a Boca Juniors, este domingo 17 de mayo Paulo Dybala disputó el último partido de la temporada de la Serie A en el estadio de AS Roma. Para sorpresa de los fanáticos, Oriana Sabatini dijo presente junto a su hija, Gia, y las imágenes revolucionaron las redes sociales.

Fue el propio futbolista de la Selección Argentina quien compartió varias postales desde la cancha a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, la imagen que más enterneció a los usuarios tuvo como protagonista a la pareja y a la bebé de dos meses. "Incluso si mi amigo no estuviera por aquí... Me divertí de todos modos. Roma mágica", escribió el delantero en el posteo.

Sabatini no tardó en responderle públicamente y comentó: "Te amamos". A los pocos minutos, Catherine Fulop también le dedicó un mensaje lleno de orgullo: "Genio, hoy disfrutamos viéndote jugar". Además, la publicación se llenó de comentarios de hinchas xeneizes que expresaron su deseo de verlo vestir la azul, de cara al próximo mercado de pases.

De esta manera, no solo las imágenes generaron ternura entre los seguidores de la pareja, sino que además volvieron a alimentar las especulaciones sobre el futuro futbolístico del cordobés y una posible vuelta a la Argentina.