Oriana Sabatini bancó a Paulo Dybala en medio de los rumores sobre su llegada a Boca: "Lo apoyaré a donde él decida irse..."

Oriana Sabatini volvió a la Argentina para la presentación de su novela "Podría quedarme acá" en la Feria Internacional del Libro. Abordada por los medios, la actriz, modelo, cantante, mamá de Gia y ahora escritora respaldó a Paulo Dybala, de quien se rumorea su fichaje a Boca Juniors.

"Obvio (que me tienta quedarme), yo siempre quiero estar en mi país, pero también me enamoré de una persona que trabaja afuera y sé cuáles son las reglas de ese juego y no sé qué va a pasar",expresó Oriana en un móvil con "LAM" (América TV).

Consultada por la llegada de Dybala a la Argentina, Oriana Sabatini respondió: "No depende de mí esa decisión. Se habla, pero la carrera del futbolista es muy corta y no quedan tantos años para que él pueda hacer lo que quiere". "La carrera del artista por ahí es más flexible, más amable. Te da un changüí de que lo podés hacer por muchos años más", marcó un punto de comparación la actriz respecto de la profesión del papá de su hija.

Oriana Sabatini dejó en claro que apoya a Paulo Dybala en cada decisión que tome sobre su futuro profesional.

También enunció una frase que reforzó las especulaciones en torno a la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors, club donde actualmente se encuentra Leandro Paredes. "Lo apoyaré a donde él decida irse", enfatizó la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini.

"Si no terminamos acá, haré lo que vengo haciendo hace ocho, que es viajar cada dos meses a Argentina, y haré eso hasta que... Si nos quedamos en Italia hasta que Paulo se retire o venga a Argentina. Y si terminamos acá, contenta de estar con toda la familia", señaló la modelo y cantante.

En diálogo con radio Splendid, Oriana Sabatini dejó otra frase que dio que hablar. "Si fuese por mi padre... yo soy de River porque mi papá es de River. Pero yo quiero que mi marido haga lo que le haga feliz", aseguró.