Oriana Sabatini calificó su embarazo como "traumático" y recibió una ola de críticas en las redes: su furioso descargo

Lejos de romantizar la situación, Oriana Sabatini siempre habló sin tapujos sobre la llegada de su primera hija, Gia, y compartió con el público los aspectos más complejos de esa etapa. En las últimas horas, la cantante sorprendió al describir su embarazo como "traumático", algo que generó una ola de críticas en redes sociales. Ante las repercusiones, la pareja de Paulo Dybala decidió responder sin filtros.

Todo comenzó en una entrevista que brindó en el streaming de Martín Ciro, cuando la artista recordó algunas de las dificultades que atravesó durante esos meses y explicó que su experiencia estuvo lejos de parecerse a los relatos idealizados que suele escuchar. En ese sentido, reveló que durante meses cargó con una fuerte sensación de culpa por no mostrarse siempre feliz frente a los cambios que experimentó su cuerpo.

"Para mí (el embarazo) fue traumático. La gente comparte casa y ya compartir un baño es un montón, imaginate lo que es compartir tu propio cuerpo durante nueve meses, no hay salida", expresó Sabatini. Sus declaraciones generaron un intenso debate en redes sociales y despertaron críticas de algunos usuarios.

"Cuando Oriana dice lo traumático del embarazo obviamente lo dice porque engordó 3 kilos de más. Es obvio que fue madre por la presión de Dybala de querer ser padre y no quería que la deje", escribió un usuario de "X" (ex Twitter).

Oriana Sabatini y su hija, Gia. (Foto: Instagram/ @orianasabatini).

Frente a ese mensaje, la hija de Catherine Fulop no tardó en reaccionar. "No espero que entiendas algo que en tu vida vas a poder sentir, pero te cuento que los kilos que engordé en el embarazo me dan exactamente igual", respondió.

Luego profundizó sobre los motivos que la llevaron a hablar públicamente del tema. "Estoy hablando del dolor de una lesión a nivel muscular y óseo que no te permite casi caminar durante cuatro meses", expresó. Además, agregó: "Hablo de lo horrible que es escuchar buenas experiencias y encontrarte con que la tuya no es así. Hablo de encontrarte con cosas que no sabías que te podían pasar porque nadie las habla".

La respuesta de Oriana Sabatini ante las críticas. (Foto: X/ @orisabatini).

Más adelante, Oriana dejó en claro que no pretende instalar una mirada negativa sobre la maternidad, sino visibilizar situaciones que muchas veces quedan fuera de la conversación. "La belleza para mi pasó por otro lado, pero me niego a sentarme en una conversación y mentir. Si dijera que fue perfecto, quizás me matarías por romantizarlo", cuestionó.

También defendió a Paulo Dybala y destacó su rol dentro de la familia: "Tengo todo el tiempo del mundo para contarte lo increíble que es mi hija, cuánto la amo. Lo bueno que es mi marido como padre y compañero. Lo feliz que me hacen los dos".

Por último, insistió en que atravesar un embarazo implica desafíos físicos y emocionales que suelen minimizarse. "El embarazo y la maternidad es lo más hardcore que puede hacer un ser humano. [...] No son nueve meses de tocarte la panza y sonreírle a la personita que tenes adentro y a tu marido y ya, aunque lo hagas igual pese a cualquier dolor o síntoma que estés teniendo porque la verdad que nuestro cuerpo es increíble. No lo voy a naturalizar nunca", concluyó.