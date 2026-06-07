La opinión de Luis Ventura: Agostina Vega, ni olvido ni perdón

Me permito dedicar estas líneas de un editorial, que tiene una orientación y una visión muy extensa sobre espectáculos, y actualidades del mundo de la farándula, para poder plasmar toda mi indignación y mi bronca, tratando de no dejar pasar por alto, la aberrante y salvaje muerte de una "muñequita" de tan solo catorce añitos, llamada Agostina a manos de un animal aberrante sin códigos, sin principios y sin ningún tipo de valores.

Y una vez más, nos agarramos la cabeza esperando buenas noticias que terminan siendo desgarradoras, y siguen pasando desde hace muchas décadas. Desapariciones de criaturas, que nunca fueron encontradas y a posterior abandonaron sus búsquedas, como así también los asesinatos que nos parten el alma, sin saber hacia donde vamos como sociedad, que vemos como en el día a día, con pasos cada vez más agigantados, se viene desplomando y cayendo sin poder parar este fenómeno.

Seguimos rezando y pidiendo por los que desaparecen o aparecen posteriormente, y lo hacen de la peor manera... sin vida. Cuando las esperas se hacen largas y los días interminables, llegan esas noticias que jamás quisieras oír, ni escuchar y te encontrás con la cruel noticia. ¿Quién tiene la culpa?.

La lentitud del sistema policial, un poder judicial en el que hay jueces y fiscales, que dejan libres o liberan, bajo fianzas a estos tipos de energúmenos que tienen un pasado muy oscuro con grietas muy marcadas, imposibles de tapar, familiares o parientes cercanos, que no tienen claro cómo construir una infancia o una adolescencia, dejando muchas veces a la buena de Dios, o en manos de la suerte en muchas ocasiones.

Ya no nos sorprende cuando arrancamos el día y vemos cómo los diferentes medios de televisión, radiográfica y redes sociales, anuncian hechos que se hicieron moneda corriente llevando a la sumatoria de todo esto a un estado bronca, o de apatía, que da vuelta la página.

Tal vez con este tipo de circunstancias y situaciones, el estado se ponga los pantalones, o los políticos, tenga de una buena vez, un gesto para con la sociedad que los puso donde están y dejen de dormir la siesta. Ojalá que todos estos momentos no queden en el olvido porque ya sabemos que es de público conocimiento, que cuando los medios y las cámaras se retiran, todo termina y más en las vísperas del inicio de un mundial de fútbol.

Que todos los datos de femicidios y cualquier desaparición no caigan en la bolsa rota y levanta la bandera de todos aquellos que no tienen muchos recursos para enfrentar este tipo de acontecimientos y por los que buscan una justicia pura y transparente. ¡Ni olvido ni perdón! Justicia por Agostina Vega. ¡Te lo digo yo!