Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 8 de junio, según las encuestas

La casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" no termina de acomodarse cuando un nuevo evento sacude las estrategias y las alianzas. Así las cosas, tras el ingreso de Alejandra Majluf, los participantes ya viven horas de tensión de cara a una nueva gala de eliminación. Con cinco jugadores en riesgo, las encuestas en redes sociales comenzaron a mostrar quién tendría más chances de abandonar la competencia.

Luego de distintas definiciones dentro del reality de Telefe, la placa quedó conformada por Matías Hanssen, Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, Juani Caruso, Sol Abraham, Yisela "Yipio" Pintos y Andrea del Boca. Sin embargo, la modalidad de votación de esta semana modificó rápidamente el escenario.

Durante las primeras 24 horas, el público tuvo que votar de manera positiva para respaldar a sus favoritos. Gracias a ese mecanismo, Andrea del Boca, Sol Abraham y Emanuel Di Gioia lograron salir de la zona de peligro y aseguraron una semana más dentro de "Gran Hermano".

Más tarde, la dinámica cambió y el sufragio pasó a ser negativo. Desde ese momento, los televidentes deben elegir a quién quieren fuera de la casa entre Brian Sarmiento, Matías Hanssen, Juani Caruso, Yisela "Yipio" Pintos y Franco Zunino.

Este lunes, un nuevo participante abandonará "Gran Hermano".

En ese contexto, comenzaron a circular distintos relevamientos en redes. Una encuesta publicada por la cuenta de Instagram "Mundo Famosos" ubicó a Juani Car (4,2%) y Hanssen (6,5%) entre los concursantes con menos votos en contra.

Detrás apareció Yipio con 8,3%, mientras que Zunino alcanzó 25,5%, una cifra que lo dejó en una situación más comprometida. Sin embargo, el dato que más llamó la atención fue el de Brian Sarmiento, quien encabezó ese sondeo con 55,2%, muy por encima del resto de los nominados.

Por otro lado, una encuesta realizada por Fefe Bongiorno en "X" (ex Twitter) reflejó un escenario similar y volvió a ubicar a Brian y Zunino entre los jugadores más comprometidos de la placa. Mientras tanto, Juani Car aparece como uno de los participantes con más chances para continuar una semana más dentro de "Gran Hermano".