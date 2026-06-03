Alejandra Majluf, la nueva participante de "Gran Hermano", enamoró a un joven Gonzalo Hereda: el inédito video

En las últimas horas, Alejandra Majluf se sumó a "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) como nueva participante en lugar de Gladys "La Bomba Tucumana", quien abandonó la competencia de forma voluntaria. Con una extensa carrera artística, en redes sociales trascendió la vez en que la actriz enamoró a Gonzalo Heredia durante su paso por otro reality show hace veinticinco años.

Tras el ingreso de Majluf por la puerta principal de "GH", el periodista Guille Barrios reflotó un video inédito de la artista con Heredia en la red social Instagram. Allí la actual pareja de Brenda Gandini tenía tan solo 19 años, mientras que la actriz le llevaba 16 años de diferencia.

El clip es un extracto del "Reality Reality" (2001), programa que fue pionero en la televisión argentina y se emitió en Azul TV (Canal 9). Conocido por ser el primer reality show exclusivo para actores en el país, el formato encerró a un grupo de artistas en una mansión de San Isidro para que convivieran y compitieran entre sí.

El video muestra Gonzalo Heredia, totalmente rendido a los pies de Alejandra Majluf, recitándole unas románticas palabras hacia su enamorada: "Yo no te juro amor eterno, te juro otra cosa. Depende a lo que te juro va a durar todo el tiempo que dure. Estoy muy seguro a lo que pasa dentro mío, más acá (se señala el corazón) porque pocas personas llegan acá".

Cabe destacar que Majluf, la nueva jugadora de "Gran Hermano", se destaca por formar parte de ficciones como "Clave de sol" y "Mi familia es un dibujo", sin contar su trayectoria en el teatro y en el cine.