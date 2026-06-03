Carmen Barbieri opinó tajante sobre el conflicto entre Fede Bal y Barbie Vélez: "La Justicia ya habló..."

Después de que en las últimas horas Fede Bal y Barbie Vélez volvieran a referirse al conflicto judicial que protagonizaron en 2017, cuando realizaron denuncias cruzadas por violencia, daños y lesiones, el escándalo parece más vigente que nunca y suma nuevas voces. Mientras Nazarena Vélez se quebró al recordar el sufrimiento de su hija, ahora fue Carmen Barbieri quien se pronunció sobre la controversia.

La palabra de la madre del conductor era una de las más buscadas tras el fuerte descargo de la joven. Sin embargo, lejos de profundizar en el tema, la capocómica sorprendió con una respuesta contundente cuando fue consultada por la prensa sobre las declaraciones de su exnuera.

"Lamento decirles que no siento nada, ni me sorprende, ni nada", expresó Barbieri al ser abordada por los medios. Sus palabras llegaron después de que Barbie pidiera públicamente que Bal deje de hablar de la relación que mantuvieron entre 2015 y 2016, salvo que sea para pedir disculpas por lo ocurrido.

Aunque evitó entrar en detalles sobre el conflicto, Carmen explicó por qué eligió mantenerse al margen desde el comienzo. "Él es un hombre y en ese entonces, ya era un hombre. Aunque ambos eran jóvenes y siguen siéndolo. Pero yo no tenía por qué meterme ni hablar", sostuvo.

Carmen Barbieri y su hijo, Fede Bal.

Más adelante, cuando le mencionaron los recientes dichos de su hijo sobre las personas que opinaron en medio de la polémica, la conductora de El Nueve reconoció que no había visto la entrevista completa. Aun así, volvió a marcar distancia de la discusión y evitó alimentar nuevas versiones.

"No pienso hablar porque no tengo nada para decir. Ya está todo dicho, la Justicia ya habló. El caso ya está cerrado", sentenció Barbieri. Además, aclaró que no está "molesta, dolida ni enojada" y que prefiere no involucrarse en una historia que, pese al paso de los años, sigue generando repercusiones.