Dolores Fonzi arrasó en los Premios Sur con "Belén" y sorprendió con un fuerte gesto por Agostina Vega: "Nos vemos..."

Este martes, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina celebró la vigésima edición de los Premios Sur en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires. Entre las grandes ganadoras de la noche se destacó "Belén", la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, que se quedó con varios de los galardones más importantes. Sin embargo, más allá de los festejos, la actriz también conmovió al público con un fuerte gesto relacionado con el crimen de Agostina Vega.

La película inspirada en el libro "Somos Belén", de la periodista Ana Correa, se consagró como la mejor ficción estrenada en 2025. Además, acumuló un total de cinco estatuillas, entre ellas las de actriz revelación y actriz de reparto para Camila Pláate, guión adaptado y montaje, consolidándose como una de las producciones más destacadas de la ceremonia.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando se anunció el premio para Pláate. Como la intérprete no estaba presente, Fonzi y la productora Leticia Cristi subieron al escenario para recibir el galardón. Allí explicaron que la joven había pedido utilizar ese espacio para realizar un minuto de silencio por Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

El pedido fue acompañado por todos los presentes en el teatro, que se sumaron al homenaje en absoluto silencio. Tras ese instante de profunda emoción, Dolores cerró su intervención con una frase que rápidamente generó repercusión. "Nos vemos en la plaza mañana", expresó en referencia a la movilización convocada por el colectivo Ni Una Menos para este miércoles 3 de junio.

Dolores Fonzi en los Premios Sur. (Foto: Instagram/ @lolafonca).

Más tarde, la actriz también aprovechó su discurso para defender a la industria audiovisual nacional. "Aguante el cine argentino. Acá estamos y acá estaremos. Cuando los gobiernos pasen nosotros seguiremos acá", expresó ante el aplauso de colegas y figuras de la cultura que participaron de una noche marcada por los reconocimientos y los mensajes de fuerte contenido social.