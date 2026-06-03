"La busqué como a una hija", se defendió el fiscal que investiga el femicidio de Agostina

El fiscal Raúl Garzón, responsable de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba, respondió a las críticas que recibió por la actuación de la Justicia durante la búsqueda de la joven y el avance de la causa.

El funcionario judicial aseguró que, desde el inicio de la investigación, su preocupación fue la víctima y el acompañamiento de la familia: "Lo primero que tengo que decir es que hablamos de dolor. El norte de todo es Agostina. La busqué como a una hija. Esta investigación estuvo y estará llena de protección y cuidado a Agostina, a su imagen, a su memoria, a sus papás. El esfuerzo y trabajo fue dirigido siempre en ese sentido", expresó.

En diálogo con Cadena 3, Garzón también explicó que la estrategia inicial de la pesquisa estuvo determinada por los elementos disponibles al momento de la denuncia de desaparición. Según indicó, las primeras medidas se adoptaron en función de la información que había sido aportada a los investigadores.

Frente al reclamo de distintos sectores de la sociedad tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente, reconoció el clima de malestar y afirmó comprender las reacciones de la ciudadanía: "Las críticas están bien en medio de tanta insatisfacción. La gente está en su derecho de pedir mi destitución, pero eso se responde con trabajo e investigación", manifestó.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quintero, y el fiscal, en la conferencia de prensa después del hallazgo del cuerpo de Agostina.

Cómo fue la búsqueda de Agostina



Garzón hizo hincapié en que la denuncia inicial no apuntó a un crimen, sino a una desaparición: "Se denunció a las 8.30 y a las 10 ya la buscaba toda la policía de Córdoba, el 911, la División de Protección de las Personas. Ya se había autorizado una imagen de ella, ya se buscaba a la persona con la que podía estar".

"El seguimiento de la investigación desde el primer minuto fue el que se ordena en este tipo de casos", apuntó sobre su accionar y la aplicación del protocolo. "El jury de enjuiciamiento estará para resolver si hubo demoras, si se hizo o no se hizo, pero no quiero dejar de remarcar que muchas personas buscamos a Agostina", agregó.

Sobre Claudio Barrelier, el principal acusado y único detenido por el crimen señaló: "Las sospechas las comenzó a tener la fiscalía después de algunas investigaciones". Y completó: "No dudé en la detención del presunto autor desde el momento que lo vi con la cámara en su domicilio. Desde allí se desandó el camino. Sé que el tiempo que pasa es la verdad que huye, pero en este caso el tiempo que pasó fue la verdad que se nos acercó".