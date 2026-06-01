La familia de Agostina Vega sospecha que Barrelier "no actuó solo"

El abuelo de Agostina Vega, Miguel Vega, aseguró este lunes que la Justicia investiga si el único detenido, Claudio Barrelier, contó con la ayuda de cómplices para cometer el femicidio de la adolescente de 14 años en Córdoba.

"Sabemos que está la sospecha de que esta persona no actuó sola", afirmó en diálogo con Crónica, al tiempo que confirmó que se están realizando distintas diligencias para avanzar en esa línea investigativa.

Mientras la Justicia profundiza las pericias y reúne nuevas pruebas, la familia de Agostina mantiene la expectativa de que la investigación permita determinar si hubo más personas involucradas en el crimen.

Miguel también confirmó que el fiscal Raúl Garzón modificó la carátula del expediente y ahora se investiga ahora como femicidio.

El caso continuará a cargo del mismo funcionario judicial, pese a los cuestionamientos. "Estamos muy conformes con que siga porque conoce todos los pormenores", sostuvo el abuelo de Agostina.

La familia espera despedir a Agostina

Restan completar algunas pericias forenses, pero Miguel estimó que la familia podría recibir el cuerpo antes de que finalice la semana para realizar el velatorio. "Queremos que pueda descansar en paz", expresó.

La madre de Agostina permanece internada y bajo seguimiento psicológico. Ya sabe que su hija fue hallada sin vida, pero todavía desconoce los detalles del crimen.

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