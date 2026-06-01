Hacía pestañas y quería ser psicóloga: los sueños que tenía Agostina Vega

En medio de la conmoción por su asesinato, salió a la luz un documento escolar escrito de puño y letra por Agostina Vega, compartido por Ramiro, su profesor de música.

El manuscrito escrito revela los sueños que quedaron por cumplir por la adolescente de 14 años encontrada asesinada el pasado domingo en un descampado, en Córdoba.

Se trata de un cuestionario que formaba parte de una guía personal con preguntas y respuestas. Agostina contó que su comida favorita era el asado, que le gustaba leer cuentos, escuchar música variada y ver películas románticas o animadas.

Además, la menor dijo también que le gustaba ir a la escuela, pero sobre todo por los recreos.

Su sueño era ser psicóloga

A corto plazo, Agostina escribió que quería aprobar el año escolar. Para el futuro, fue clara: soñaba con convertirse en psicóloga. Uno de sus pasatiempos favoritos era hacer extensiones de pestañas, una actividad que desarrollaba como hobby.

Debería haber estado cursando el tercer año en el IPEM 169 Rafael Escuti, pero el 8 de mayo había dejado de asistir. La escuela se comunicó con su madre, Melisa Heredia, quien dijo que pensaba cambiarla de institución.

El recuerdo de sus compañeros

Con la confirmación del femicidio, tras el hallazgo de sus restos en el descampado de barrio Ampliación Ferreyra, sus compañeros se congregaron frente a su casa en calle Alem al 3700.

"Agos era buena onda; medio quilombera, pero buena onda", recordó uno de los jóvenes. Otra compañera fue directa: "Haya sido lo que haya sido, no merecía morir. Tenía 14 años, toda la vida por delante".

Varios creían que se había cambiado de colegio. Una compañera contó que la cruzó en la calle y le preguntó. Agostina le respondió: "Tengo muchos problemas", y aclaró que en realidad había dejado de ir.

La inspectora Mónica Benítez, del Ministerio de Educación, confirmó que Agostina había ingresado al colegio en septiembre de 2025 tras un cambio de domicilio. "Cursó con normalidad. Era una alumna promedio, no había ninguna señal de alerta", señaló.

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