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Lunes, 1 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
CRIMINAL

Rescataron a un dogo desnutrido de la casa de Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen de Agostina

La ONG Hocicos Felices intervino tras las denuncias de vecinos. Fue trasladado a una guardería y piden colaboración para afrontar los gastos.

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La ONG Hocicos Felices rescató a un perro en estado crítico de desnutrición que estaba en la casa de Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado este fin de semana en Córdoba.

Tras las denuncias de vecinos, integrantes de la organización concurrieron a la vivienda ubicada en el barrio Cofico de la capital provincial y encontraron al animal, un dogo, delgado, debilitadoafectado por la falta de cuidados.

Rescataron a un dogo desnutrido de la casa de Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen de Agostina

"Mientras se realizaba la búsqueda de Agostina Vega, un dogo argentino hallado en la vivienda vinculada al principal sospechoso conmovió a toda Córdoba. Vecinos y proteccionistas denunciaron el estado en el que se encontraba y nos pidieron ayuda. Desde Hocicos Felices intervenimos y hoy se encuentra a resguardo en una guardería, recibiendo los cuidados que necesita", informaron desde la ONG a través de su cuenta en Instagram.

Indicaron además que el perro fue evaluado por una veterinaria, quien "confirmó un cuadro crítico de desnutrición y abandono". "Se le realizó una revisión clínica completa y análisis de sangre para comenzar su recuperación", precisaron.

Homenaje y pedido de colaboración

Como gesto simbólico, la organización bautizó al dogo "Agosto", en homenaje a la víctima del caso que conmueve al país.

Asimismo, está alojado en "School Can", una guardería y escuela de entrenamiento canino en la ciudad de Córdoba. Según detalló la ONG, al principio llegó con miedo y mostró signos de agresividad. "Quiso morder a otros perros y gruñía. Obviamente, esto no quiere decir que sea malo, sino que estaba asustado", aclaró una voluntaria.

No obstante, en las imágenes que subieron en redes sociales, se observa que "Agosto" ya empezó a jugar y a convivir pacíficamente con otros animales, una señal positiva en su recuperación.

En tanto, desde la ONG pidieron colaboración ya que la guardería tiene un costo de $200.000 a lo que se suman los gastos veterinarios, estudios y alimentación. Quienes quieran ayudar con la recuperación de "Agosto" pueden enviar donaciones mediante transferencia al alias HOCICOS.FELICES.CBA1, a nombre de María de los Angeles Manubens.

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