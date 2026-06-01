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Lunes, 1 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
INVESTIGACIÓN

Revelaron el informe preliminar de la autopsia a Agostina Vega en Córdoba

Los primeros estudios forenses confirmaron la ventana horaria del fallecimiento y detectaron signos de extrema violencia en el cuerpo de la adolescente.

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Se conocieron los primeros resultados de la autopsia practicada a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada sin vida en un descampado de Córdoba

Los peritajes médicos preliminares determinaron que la víctima fue asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, un dato que resulta fundamental para que la investigación avance en el esclarecimiento del crimen.

Revelaron el informe preliminar de la autopsia a Agostina Vega en Córdoba

Signos de extrema violencia y desmembramiento

El informe forense inicial reveló que el cuerpo de la menor presentaba un daño muy importante en sus órganos internos, compatible con un ataque de extrema violencia. 

Asimismo, los profesionales confirmaron que los restos tenían signos de desmembramiento, una situación que complejiza de manera significativa el análisis en la morgue.

Debido al estado en el que fueron hallados los restos, los especialistas advirtieron que existe una gran dificultad para profundizar en las evaluaciones, motivo por el cual solicitarán estudios complementarios con el fin de precisar la metodología y las circunstancias exactas del asesinato.

Convocatoria a los familiares

En paralelo al desarrollo de las tareas científicas, las autoridades judiciales y policiales a cargo de la causa convocaron a los familiares de Agostina Vega para ponerlos en conocimiento de estos primeros resultados obtenidos por el equipo de peritos.

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