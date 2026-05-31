Quién es Raúl Garzón, el fiscal que investiga el crimen de Agostina Vega

El fiscal Raúl Garzón es la persona que lleva adelante la investigación del crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyos restos fueron hallados en la tarde de este sábado en un descampado de Córdoba.

El funcionario está al frente de los allanamientos, rastrillajes, análisis de pruebas tecnológicas y pericias del caso, que tuvieron como desenlace inicial y apertura de una nueva etapa de la investigación el hallazgo de los restos de la menor.

Sin embargo, no es la primera vez que Garzón se encuentra frente a un caso importante.

La historia y los casos de Raúl Garzón

El funcionario se desempeña como fiscal de instrucción en la provincia de Córdoba y cuenta con una extensa trayectoria dentro del Ministerio Público Fiscal.

A lo largo de las últimas décadas, intervino en diferentes investigaciones de alto impacto público y también fue designado para coordinar actuaciones judiciales vinculadas a conflictos sociales y operativos especiales en la capital provincial.

Garzón ya había ganado notoriedad a nivel nacional por una de las causas judiciales más sensibles de la provincia de Córdoba. Se trata del expediente que buscó esclarecer las muertes de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal.

En ese caso, el fiscal condujo una extensa investigación que derivó en acusaciones contra la enfermera Brenda Agüero, considerada por la Justicia como la principal autora de los homicidios de 5 bebés y tentativa de homicidio de otros 8.

La investigación también alcanzó a funcionarios y autoridades del sistema sanitario provincial, ya que analizó no solo los hechos ocurridos dentro del centro médico, sino también las respuestas institucionales frente a las primeras señales de alarma.

De hecho, a lo largo de la instrucción, Garzón sostuvo que existían elementos compatibles con una intervención intencional en varios de los episodios investigados.

Además, planteó que hubo advertencias previas que no habrían sido abordadas de manera adecuada, una línea de investigación que abrió el debate sobre posibles responsabilidades administrativas y de control.

Dentro de las medidas que tuvieron mayor repercusión pública se encontró la imputación del ex ministro de Salud cordobés, Diego Cardozo, por presuntas omisiones vinculadas con el manejo de la situación mientras los hechos eran analizados por las autoridades sanitarias y judiciales.

En 2020, en plena discusión parlamentaria sobre la legalización del aborto, dispuso una serie de medidas preventivas destinadas a resguardar edificios públicos, propiedades privadas y templos religiosos ante posibles incidentes durante las movilizaciones.

La resolución provocó reacciones encontradas. Mientras algunos sectores cuestionaron la medida por considerar que podía afectar el derecho a la protesta, desde la Fiscalía explicaron que el objetivo era prevenir actos de vandalismo y garantizar la seguridad durante las manifestaciones que se desarrollaban en distintos puntos de la provincia.

Con una trayectoria marcada por investigaciones de fuerte impacto público y causas que trascendieron las fronteras de Córdoba, Raúl Garzón volvió a quedar en el centro de la escena judicial a partir del caso Agostina Vega.

Ahora, mientras la investigación avanza para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar todas las responsabilidades involucradas, el fiscal enfrenta uno de los expedientes más conmocionantes de los últimos años en la provincia.