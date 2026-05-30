Crimen de Agostina Vega: protestas e incidentes en medio de las manifestaciones en reclamo al accionar policial

En medio de la conmoción por el hallazgo de los retos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hace una semana en Córdoba, un grupo de manifestantes se concentró en diferentes lugares y protestó por el accionar policial en el caso.

Familiares, amigos, vecinos y organizaciones sociales se posicionaron en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, con epicentro en la avenida Circunvalación, y con una concentración en las cercanías de la vivienda de la víctima, en el barrio General Mosconi.

Algunos manifestantes realizaron cortes y realizaron bloques con quema de neumáticos, lo que derivó en momentos de tensión con las fuerzas policiales.

También hubo incidentes en las inmediaciones de distintas dependencias policiales, donde grupos de personas se concentraron para reclamar