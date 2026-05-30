Habló el fiscal de la investigación por el crimen de Agostina Vega: "Se encontraron evidencias en la casa de Barrelier"

Tras conocerse la muerte de Agostina Vega, el fiscal de la causa Raúl Garzón brindó una conferencia de prensa para dar más detalles sobre el hallazgo del cuerpo de la adolescente.

"En un 98% son sus restos", confirmó el funcionario judicial, quien señaló que "estamos frente a un homicidio".

Por su parte, señaló que se investiga "el entorno familiar y no familiar", mientras que indicó que el móvil aún no fue esclarecido.

"Se deben investigar los entornos, las causas que llevaron a que una menor estuviese en esta sitiuuación que le costó la vida", resaltó Garzón.

A su vez, detalló que creen que la muerte de la adolescente se produjo entre las 22:30 y la 1 de la mañana del domingo.

Uno de los momentos más tensos de la conferencia se vivió cuando dijo que no hace "autocrítica" por cómo se llevó adelante la búsqueda.

En cuanto a las dificultades para encontrar el cuerpo, el fiscal sostuvo que encontrar el cuerpo fue "como un clavo en un pajar para todos", por las dificultades que implicaba.

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