La ex novia de Barrelier rompió el silencio: "Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación"

Mientras la investigación por el crimen de Agostina Vega (14) avanza y la Justicia procura reconstruir cada uno de los movimientos previos al femicidio, una nueva figura empezó a aparecer en la causa: Soledad, ex novia de Claudio Barrelier, el único imputado hasta el momento por el asesinato.

El auto Ford Ka negro de la mujer permanece en el centro de la pesquisa debido a que el acusado fue captado por una cámara al mando de ese vehículo el pasado lunes 25 de mayo en el barrio Ampliación Ferreyra de la ciudad de Córdoba, donde se encuentra el descampado en el que fueron hallados los restos de la adolescente. "Ese lunes yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación. Le insistí que se quedara, pero se paró y se fue al auto en el garaje", dijo Soledad.

Así rompió el silencio la ex novia de Barrelier





La mujer agregó: "Me abrazó y me decía que me había extrañado. Lo noté triste. Él se sienta en la cama y me dice que tenía que llevar ropa a su tío. No le quise decir: 'Tengo una fea sensación y no te quiero prestar el auto'".

Soledad explicó que el vínculo con Barrelier se había interrumpido pocos días antes del crimen, pero que el acusado reapareció de manera insistente.

Según relató al canal El Doce, el hombre utilizó la confianza previa para acceder al vehículo que hoy es pieza central de la causa.

El auto Ford Ka negro de la mujer permanece en el centro de la investigación.

"Primero, me mandó un mensaje, a lo que yo no respondo. Me dice que va a venir en un Uber. Me contó que había ido a declarar porque él era el último que la había visto (a Agostina)", recordó Soledad.

Luego, consultada sobre cuánto tuvo tuvo en su poder el auto Barrelier, respondió: "Más de una hora".

Soledad contó después qué ocurrió cuando el ahora detenido regresó. "Bajó la mochila del auto. Había olor a cigarrillo", precisó.

Por último, preguntada sobre si notó algo raro dentro del vehículo: "No me fije. Qué me iba a imaginar (lo ocurrido)".

Hasta el momento, Soledad no se encuentra imputada en la causa y no existen acusaciones formales en su contra.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy