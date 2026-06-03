Instituto expulsó como socio al acusado del femicidio de Agostina Vega

El club Instituto de Córdoba resolvió expulsar de sus registros sociales a Claudio Gabriel Barrelier, el principal acusado del femicidio de Agostina Vega.

La Comisión Directiva de la institución tomó la determinación en ejercicio de sus atribuciones disciplinarias tras analizar los antecedentes reunidos y dar intervención inmediata a su Tribunal de Convivencia.

Los fundamentos de la expulsión

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la entidad de Córdoba aclaró que la medida se aplicó "sin perjuicio de la responsabilidad penal que las autoridades judiciales determinen".

Según explicaron desde la dirigencia, "la decisión adoptada se fundamenta en la extrema gravedad de los hechos investigados, en el estado actual de las actuaciones judiciales, en los antecedentes que han trascendido públicamente respecto de la situación bajo análisis, en la profunda conmoción social e institucional generada por el caso y en la manifiesta incompatibilidad entre tales circunstancias y los principios, valores y fines consagrados en el Estatuto Social del Club".

Asimismo, las autoridades del albirrojo aclararon que Claudio Gabriel Barrelier "no ha desempeñado funciones institucionales, deportivas ni representativas en el ámbito del Club".

Compromiso institucional y acompañamiento

Ante el escenario actual, desde la organización deportiva manifestaron que la institución "reafirma su compromiso con la defense de los derechos humanos, la dignidad, la igualdad, la convivencia democrática y la construcción de ámbitos libres de toda forma de violencia y discriminación, principios que forman parte de la identidad institucional del Club y que se encuentran expresamente consagrados en su Estatuto Social y en su Protocolo contra la Violencia de Género".

Debido a que existen indicios de que Agostina Vega también habría sido simpatizante de la entidad, el club expresó "su solidaridad, acompañamiento y respeto hacia su familia, amistades y seres queridos, poniéndose a disposición de los mismos y de las autoridades judiciales competentes para colaborar en todo aquello que resulte necesario".

"Instituto Atlético Central Córdoba no dará ni un paso atrás en la defense y promoción de los valores que han forjado su identidad a lo largo de sus 107 años de historia", concluyó el comunicado emitido por la comisión directiva.