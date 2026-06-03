Cada vez más complicado: revelaron una denuncia de abuso sexual en "manada" en la casa de Claudio Barrelier

De acuerdo al paso de los días y detalles de la muerte de Agostina Vega (14), el panorama del único detenido del caso, Claudio Barrelier, se sigue complicando ya que la Justicia reveló que la casa del sujeto habría sido escenario de casos de abuso sexual, entre ellos uno "en manada" en perjuicio de una nena de 12 años.

Un informe periodístico indicó que el domicilio del detenido (Juan del Campillo al 800), presenta un patrón de hechos ilícitos, ya que se sumaron denuncias por abuso sexual, entre las que destaca el testimonio de una víctima atacada hace una década.

Todas las noticias de Crónica, en vivo





El grave antecedente involucra a una menor de 12 años que habría sufrido una violación grupal, en un episodio que tuvo lugar en la misma propiedad donde estuvo por última vez Agostina. Según la declaración de la víctima, fue retenida por Barrelier y un grupo de hombres presuntamente vinculados a la barra brava del club Instituto.

A pesar de que la mujer radicó la denuncia formal en su momento, la investigación quedó paralizada, sostuvo el comunicador Nicolás Wiñazki. "Lo que ella relató es que en esa misma casa del terror la violaron en grupo. Y la soltaron como si no les importara si hacía la denuncia o no. La hizo y no pasó nada", agregó en referencia a la impunidad con la que actuaron los agresores y las autoridades.

Víctima anónima

Respecto a los sospechosos, el periodista indicó que se trataría de "personas ligadas a la barra de Instituto". La testigo, que mantiene su identidad en reserva, contactó a los abogados de la familia Vega al identificar a Barrelier en la televisión cuando el caso tomó trascendencia nacional.

Al presentarse ante los letrados, su pedido fue contundente: "Por favor, no tiene que volver a pasar". Sobre esto, el comunicador subrayó: "Ella salió viva y además es el mismo lugar, la misma persona y otras más".

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy



