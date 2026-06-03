"Me quise matar", lamentó el hombre que lavó el auto en el que habrían trasladado el cadáver de Agostina

Sin lugar a dudas, el automóvil Ford Ka negro genera muchas preguntas que se van respondiendo de a poco, conforme avanza la investigación, y uno de los hechos que llamó la atención antes de encontrarse el cuerpo de Agostina Vega es que el rodado había sido lavado y que ese trabajo lo realizaron dos hombres.

Los hermanos Gabriel y Ezequiel Ludueña lavaron el vehículo que pertenece a Soledad Andreani, pero nunca imaginaron que sería una de las piezas clave para la investigación del crimen de la adolescente de 14 años.

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Consultado sobre el lavado del auto negro, Gabriel argumentó: "Tenía mucha tierra. Más de lo normal, nos costó sacarla toda". Otro punto que pasó inadvertido y que hoy tiene relevancia es que "adentro parecía que ya lo hubieran lavado, que lo hubieran limpiado antes", agregó.

El hijo de Andreani se acercó el martes 26 y les pidió que lavaran el auto, ya que los hermanos viven a pocos metros de su vecina. "Para nosotros era un día normal. Estábamos lavando un auto y vino el chico, el hijo de soledad, y me pregunta: '¿Estas lavando?' Sí, le respondo y me lo deja", relató Gabriel.

Pedidos en el lavado

Ambos acordaron con el joven para que fuera a buscarlo más tarde. "Lo limpiamos por afuera, lo único que hicimos por adentro fue sacarles las alfombras, las lavamos y las volvimos a poner. No abrimos el baúl. Yo hago lo que me piden. Si me dicen 'abrí el baúl y limpialo o mismo limpiale el motor' yo lo hago. Pero en este caso no me lo pidieron", aclaró Gabriel a Clarín.

Agostina desapareció el sábado 23 a las 22.30 cuando se encontró con Claudio Barrelier en la esquina de Fragueiro y Juan Del Campillo. La joven le dijo al remisero que la llevó y a sus amigas que junto al hoy único detenido le iban a hacer "un regalo sorpresa" a su mamá, Melisa Heredia.

Días después, su cuerpo desmembrado apareció en un descampado de 240 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra, que tiene casonas repartidas a lo largo y ancho. Pero, los restos estaban a tres kilómetros campo adentro, en una zona de pastizales, lagunas, cercos y barro.

Auto prestado

Andreani le prestó a su Ka negro a Barrelier el lunes 25. Le dijo que lo necesitaba para llevarle ropa a un tío recién operado. "Me llamó y me dijo que iba hasta mi casa en Uber", recordó la mujer.

Ese día, el vehículo quedó en manos del único imputado por el asesinato de Agostina durante más de una hora. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el ingreso y la salida del coche entre las 11.45 y las 12.15 del lunes 25 de mayo. Los investigadores creen que Barrelier trasladó los restos de la adolescente en un balde de 20 litros y bolsas de consorcio.

Qué más dijeron los hermanos

Cuando los hermanos recibieron el auto notaron que tenía mucha tierra pegada en las ruedas y sobre las puertas. En cambio, por dentro parecía otro auto: estaba limpio, ordenado, como si lo hubieran lavado minutos antes. "No vimos nada, ni sangre, ni manchas. Estaba impecable, solo dos latitas de gaseosa", aseguraron.

"Nos costó más de lo normal sacar toda la tierra que tenía por fuera", repitieron. Además, aclararon que el hijo de Soledad estaba tranquilo, con la novia.

"Él ya nos había pedido varias veces que le lavaran el auto o mismo Soledad venía caminando y nos decía. También nos pedía que le laváramos la vereda o le podáramos el árbol. Íbamos con mi hermano y se lo hacíamos", explicaron.

" En el momento me quise matar "

Tras lavar el auto, Ludueña no vio más a su vecina y al día siguiente, se enteró por las noticias que el Ka negro que había lavado era el mismo auto que, según la investigación, fue utilizado para mover el cuerpo desmembrado de Agostina.

"En el momento me quise matar porque fuimos parte o somos un eslabón que utilizó este tipo y nos manipuló. Como que dimos a entender que se borró algo pero uno en el momento no sabía lo que había pasado con el auto", dijo Gabriel.

"Nos vinieron a buscar y fuimos a declarar. Este tipo es un hijo de p... Feo porque involucró a mucha gente, a nosotros, a Soledad, hay varios involucrados por este tipo. Siento mucha impotencia porque por un simple lavado que hicimos, porque estamos desocupados y tenemos necesidad, nos pasó esto", finalizó.

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