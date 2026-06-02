Femicidio de Agostina Vega: la encuesta que hizo Claudio Barrelier sobre violencia de género en 2015

En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años descuartizada en Córdoba, se conoció un nuevo video que muestra a Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen, realizando una encuesta en 2015 en la que pregunta sobre violencia de género.

En estas imágenes se lo puede obsevar al imputado realizar diferentes preguntas sobre problemáticas sociales.

"¿Qué opina sobre la violencia de género y la familia?", dice en una de las preguntas el presunto femicida.

En las contestaciones del público aparece la voz de una mujer que dice "es un error de la humanidad. Pero tenemos una sociedad machista. Somos machistas. Está como generalizado, como que es normal pegarle a la mujer... es una aberración".

También realizó otras preguntas cómo: "¿Qué piensa sobre los homosexuales?" y "¿cree que el aborto debe legalizarse?".

El hombre de 33 años está acusado por homicidio agravado por violencia de género, por lo que en caso de ser encontrado culpable recibirá prisión perpetua.