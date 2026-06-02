Allanaron la casa de la madre de Claudio Barrelier por el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo este martes con un procedimiento policial de urgencia en la provincia de Córdoba.

Por orden judicial, las fuerzas de seguridad allanaron la casa de la madre de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido y principal sospechoso por el asesinato de la adolescente.

El operativo, que contó con el despliegue de personal especializado, apunta a reconstruir las horas posteriores al crimen y establecer la posible existencia de una red de encubrimiento familiar.

Operativo con la División Canes en la vivienda

El procedimiento tuvo lugar en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Tucumán y Fray José León Torres.

De la inspección participó de manera activa la División Canes de la policía provincial, abocada a la búsqueda de rastros y elementos de interés para la causa.

Tras la finalización de las tareas de peritaje y recolección de pruebas dentro de la propiedad, las autoridades judiciales dispusieron que se establezca una consigna policial permanente en la puerta de la vivienda de la mujer, identificada como Viviana, para resguardar la escena.

La hipótesis de la complicidad en el entorno

El foco de los investigadores está puesto en determinar de forma fehaciente si Barrelier actuó en absoluta soledad o si contó con la asistencia de terceros.

En particular, la fiscalía busca establecer si existió algún tipo de comunicación telefónica o presencial entre el acusado y su madre en las horas previas a que el cadáver de la menor fuera descartado.

El cuerpo de Agostina Vega fue hallado en un predio descampado de 200 hectáreas situado en el barrio Ferreyra, y los nuevos peritajes tecnológicos sobre las líneas telefónicas del entorno familiar resultarán clave para confirmar si alguien de su círculo íntimo colaboró en la logística o calló el brutal crimen.