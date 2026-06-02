Mamá de Barrelier: "Le pido perdón a la familia de Agostina"
La madre del único detenido e imputado por el crimen de la joven en Córdoba, rompió el silencio y habló ante los micrófonos de Crónica.
En un testimonio cargado de dolor y desconcierto, Viviana, la madre de Claudio Barrelier -detenido por el crimen de Agostina-, rompió el silencio ante las cámaras de televisión en la puerta de su domicilio.
La mujer se mostró completamente devastada por la situación, desvinculó a su entorno familiar directo de los hechos y pidió perdón a los abuelos de la víctima.
El desconcierto ante el crimen y la acusación"¿Y qué le diría él? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué... por qué hizo esta barbaridad, esta monstruosidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no lo voy a entender nunca... nunca."
Con respecto a cómo vio a su hijo el lunes previo a la detención, señaló: "Tranquilo... por eso no lo puedo entender, por eso no puedo entender... lo vi tranquilo."
"Les juro por Dios que ya no sé, no sé. Yo lo he criado de una forma, yo lo crié... lo crié bien dentro de mi alcance, le di lo que más pude y no sé, la verdad que no sé en qué se convirtió, no sé, no lo sé.", agregó entre lágrimas.
Desconocimiento de la dinámica del hogar y la escenaAl ser consultada sobre su nuera, Marianela, y el momento del hecho, dijo: "No sabe nada tampoco ella, no escuchó... no escuchó nada porque la casa es muy, muy larga... ella estaba en la casa cuando ocurre, según se supo por la autopsia."
Luego, señaló: "Él estaba adelante, en la parte de adelante, pero ella estaba cocinando en el fondo... Él estaba jugando a la Play, te dijo que estaba jugando a la Play y por eso no lo molesta, en teoría."
El impacto familiar y el pedido de resguardo para la abuela del detenidoPor favor, les pido, por favor, por favor, piensen en mi mamá. No quiero que le pase nada a mi madre."
"No quiero ver las noticias, no quiero ver nada. Estamos... estamos muy mal, muy mal por toda esta situación. Estamos derrumbados, derrumbados, derrumbados."
La necesidad de confrontar a su hijo y el pedido de disculpasAl preguntarle si le gustaría volver a ver a su hijo cara a cara: "Sí, mirarle la cara y decirle: ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué nos hacés pasar por todo esto? Porque nunca hicimos mal a nadie, a nadie, a nadie."
Por último, dejó un mensaje directo a los allegados de la víctima) "A la familia de Agostina, mil perdón, mil perdón. Sé que con esto no le devuelvo a esa criatura, pero de corazón, a esos abuelos les pido mil perdón, mil perdón. Basta, por favor."