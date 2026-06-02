Mamá de Barrelier: "Le pido perdón a la familia de Agostina"

En un testimonio cargado de dolor y desconcierto, Viviana, la madre de Claudio Barrelier -detenido por el crimen de Agostina-, rompió el silencio ante las cámaras de televisión en la puerta de su domicilio.

La mujer se mostró completamente devastada por la situación, desvinculó a su entorno familiar directo de los hechos y pidió perdón a los abuelos de la víctima.

El desconcierto ante el crimen y la acusación



Con respecto a cómo vio a su hijo el lunes previo a la detención, señaló: "Tranquilo... por eso no lo puedo entender, por eso no puedo entender... lo vi tranquilo."



"Les juro por Dios que ya no sé, no sé. Yo lo he criado de una forma, yo lo crié... lo crié bien dentro de mi alcance, le di lo que más pude y no sé, la verdad que no sé en qué se convirtió, no sé, no lo sé.", agregó entre lágrimas.

Desconocimiento de la dinámica del hogar y la escena





Al ser consultada sobre su nuera, Marianela, y el momento del hecho, dijo:Luego, señaló:

El impacto familiar y el pedido de resguardo para la abuela del detenido

"No quiero ver las noticias, no quiero ver nada. Estamos... estamos muy mal, muy mal por toda esta situación. Estamos derrumbados, derrumbados, derrumbados."





La necesidad de confrontar a su hijo y el pedido de disculpas

Al preguntarle si le gustaría volver a ver a su hijo cara a cara: