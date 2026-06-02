El papá de Agostina brindará una conferencia de prensa

El entorno familiar de Agostina Vega, por parte de su padre Gabriel informó que hablará a las 20, junto a su abogada, en una conferencia de prensa.

Según pudo saber Crónica, se llevará a cabo en el Hotel King David, ubicado en General Paz al 386, en la ciudad de Córdoba.

El anuncio se produce en un escenario de fuerte repercusión pública tras la incorporación al expediente de las conclusiones preliminares del informe forense.

Los representantes legales y los portavoces del núcleo familiar explicaron que el propósito de la convocatoria es fijar una postura clara ante las pruebas recolectadas, detallar las irregularidades detectadas y exigir el inmediato esclarecimiento del hecho.

Preocupación por el estado de salud del padre de la joven

El impacto de las últimas novedades de la investigación médica legal provocó un serio desmejoramiento en la condición psicofísica del progenitor de la víctima.

Según reportaron personas de su círculo íntimo, el cuadro de angustia psicológica derivó en un monitoreo médico constante para resguardar su integridad.

"No lo podemos dejar solo", manifestaron sus allegados más cercanos al describir la crítica situación emocional que atraviesa el hombre, quien debió ser asistido de urgencia tras la lectura de las pericias forenses iniciales sobre el cuerpo de su hija.