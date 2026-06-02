¡EN VIVO! Habla en conferencia de prensa el papá de Agostina: "Estuvo en manos de este hijo de mil...y la va a pagar"

En conferencia de prensa, Gabriel Vega, el padre de Agostina, la joven asesinada en Córdoba, brinda detalles de su relación con la menor, la madre de la criatura y los acontecimientos.

Junto a su abogada, Vega expone su testimonio, donde reclama que Claudio Barrelier y todos los implicados en el femicidio de su hija "las paguen"

"Estuvo en manos de este hijo de mil p... y la va a pagar, y todos los implicados también. No voy a descansar hasta que no termine uno. Tienen que estar todos presos", apuntó el papá de la víctima.

En ese sentido, consideró que más allá del "psicópata, hijo de mil p..." al que no quiso nombrar (Barrelier) creee que hay "más implicados".

"Esto es por ella y para que se sepa la verdad de una vez por todas. Que el foco se centre en ella, en la investigación y toda la gente que es cómplice de esta situación. Más allá del psicópata enfermo hijo de mil p... No sé cómo describirlo, no tiene nombre", afirmó.

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