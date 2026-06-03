Caso Agostina: ¿Quién es Soledad, la mujer que le prestó el auto a Barrelier y manejaría el boliche "Wachitas"?

Una de las piezas del rompecabezas del caso Agostina Vega tiene que ver con el automóvil Ford Ka negro que utilizó el detenido de la causa Claudio Barrelier, cuya dueña es Soledad Andreani, ex pareja del imputado.

Se supo también que, además de ser la dueña del rodado, tiene un vínculo con el establecimiento Wachitas Bar, situación que despertó sospechas en la familia de la víctima por una posible participación en el crimen.

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Para la fiscalía, el auto de Andreani fue utilizado por Barrelier para trasladar los restos de Agostina hacia un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra. Las cámaras de seguridad y testimonios ubican al vehículo en la zona del hallazgo.

El dato más impactante surge del propio relato de la mujer es que admitió haber sentido una "premonición" negativa antes de entregarle las llaves al acusado.

Un relación de meses con el detenido

Soledad mantuvo una relación sentimental de cuatro meses con Barrelier. Según su testimonio, el acusado la contactó tras la desaparición de Agostina pidiéndole el auto con la excusa de llevarle ropa a un familiar internado.

"Yo no le quería prestar el auto, algo feo sentí", confesó Andreani al recordar la insistencia de su ex pareja, por lo que accedió y le entregó el vehículo por un lapso de poco más de una hora. Durante ese tiempo, al no recibir respuestas, la mujer llegó a pensar que Barrelier le había robado el vehículo.

Este es el Ford Ka de la mujer (Archivo).

El nombre de Andreani se volvió viral en las redes sociales no solo por el auto, sino por su supuesta relación con "Wachitas Bar", un local nocturno de Córdoba. En su perfil de redes sociales, la mujer figura como encargada de "producción" del establecimiento.

Incluso relató que estaba abriendo el bar cuando Barrelier le pidió el vehículo y, ante la escalada del caso, el local nocturno emitió un comunicado oficial negando cualquier vinculación con el crimen. El texto aclara que las personas señaladas no son propietarias ni forman parte de la titularidad del negocio.

El comunicado del establecimiento (Redes).

Además, informaron que colaboraron con la Justicia y que no se encontraron elementos sospechosos en el local tras los operativos correspondientes.

La familia de Agostina no cree en su palabra

A pesar de que Andreani asegura haber sido engañada por la manipulación de Barrelier, la familia de la víctima no cree en su versión. De hecho, Gustavo Vega, padre de la víctima, la señaló públicamente como cómplice del asesinato.

Por su parte, la madre de Agostina pidió que se investigara a Soledad por "apañar" constantemente al detenido. Actualmente, la representación legal de la familia busca esclarecer contradicciones en el relato de la mujer, para determinar si tuvo algún grado de responsabilidad en el préstamo del vehículo utilizado en el hecho.

Mientras Andreani rechaza las acusaciones de complicidad, la fiscalía continúa con las pericias sobre el Ford Ka y el análisis de las cámaras de seguridad para reconstruir el minuto a minuto del femicidio.

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