Sofi Martínez hizo una fuerte confesión sobre Diego Leuco y un quiebre definitivo: "No estamos listos para ser amigos..."

Sofi Martínez abrió el baúl de los recuerdos. En charla con el ciclo "Hay amor", de Nacho Elizalde, la periodista repasó su intensa historia con Diego Leuco. Dos años de relación, que comenzó en 2022, con idas, vueltas y una convivencia de diez meses. El final llegó sin portazo, sino con una serie de correos electrónicos y esconde un aprendizaje doloroso: aprender a guardar un gran amor en una caja, sin tirarlo a la basura.

Todo arrancó en los pasillos de El Trece. Sofi Martínez trabajaba con Guido Kaczka. Diego Leuco, con Mariana Fabbiani. La camaradería de colegas se transformó, casi sin aviso, en algo más. Una noche, en un monoambiente de Victoria, entre sushi y vino, sonaba "Intento" de Ulises Bueno de fondo. Sofi lo miró y lo supo: "A mí este pibe me gusta", confesó. El primer beso, apoyados en la barra de esa cocina, selló el comienzo de una historia que Sofi describió como "muy natural".

Pero lo natural chocó contra lo mediático. La exposición cayó como baldazo de agua fría. Sofi sintió "full vértigo" al ver que su vida privada se convertía en tema de conversación para desconocidos. La presión afuera era grande, pero el verdadero problema creció adentro. Sofi identificó un "destiempo" emocional. Sus sentimientos no encontraban el mismo eco en Diego. Un día tomó una decisión que le partió el corazón: poner fin a la relación. "Estoy mal pero estoy mejor que ayer, porque ayer estaba metida en el pantano de estar con alguien que no me quiere lo suficiente o como yo", explicó en la entrevista.

El alejamiento duró un año y medio. El reencuentro llegó por una excusa casi ridícula: unas camisetas de la NBA. Sofi abrió la puerta y notó algo distinto. "Me está mirando con unos ojos que no eran los ojos de ‘te quiero ver la camiseta y nada más'", relató. Diego había cambiado.

Sofi Martínez y Diego Leuco tuvieron una larga relación que terminó de una manera fría.

Esta segunda etapa vino con condiciones. Sofi fue clara: "Yo vengo con combo". Esa frase incluía su familia, sus amistades, los rituales de los domingos. Diego aceptó el desafío: "Sí, yo quiero todo el combo". Así empezaron una convivencia de diez meses, que Sofi recuerda como positiva.

Pero el desgaste volvió a aparecer. Después de dos años de idas y vueltas, los dos entendieron que seguir insistiendo podía arruinar lo mejor que construyeron. El final definitivo no llegó con una pelea, sino con algo inusual: una serie de correos electrónicos. Buscaron allí una profundidad que los mensajes de WhatsApp no podían dar. "Los dos llegamos a esa conclusión en el mail de que estábamos listos para decir: ‘Che, este fue un gran amor que tuvimos durante una etapa de nuestra vida superfuerte'", contó Sofi. Decidieron guardar ese vínculo en la "caja de los buenos recuerdos".

Hoy, Sofi admite que extraña el consejo profesional de Diego. Él la conocía en profundidad y entendía el medio mejor que nadie. Esa ausencia es un "huequito" que ninguna otra persona puede llenar. Pero también fue tajante: "Creo que no estamos listos para ser amigos". La distancia, por ahora, sigue siendo la mejor forma de cuidar lo que fue ese amor. En el presente, Sofi se siente lista para volver a construir, pero sin negociar su "combo": la familia, los amigos y los espacios propios primero.