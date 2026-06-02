Crónica Looks: Mariela Fernández y Melina Fleiderman demuestran cómo llevar el denim más allá de los básicos

En el universo de la moda, hay prendas que nunca pasan de moda y siempre encuentran la forma de reinventarse. Entre las tendencias que pisan fuerte este otoño 2026, el denim vuelve a destacarse como uno de los recursos favoritos de celebridades, referentes fashion e influencers. Versátil, práctico y adaptable a distintos estilos, el jean se convierte en la base ideal para crear looks urbanos, sofisticados o relajados. En esta oportunidad, Mariela Fernández y Melina Fleiderman demostraron cómo llevarlo con personalidad y mucha actitud en la pantalla de Crónica.

Mariela Fernández

Para uno de sus looks frente a "La Primera", la conductora eligió un pantalón de denim azul de corte recto combinado con una remera estampada y un blazer negro con efecto cuero. La mezcla aporta personalidad y una impronta moderna que recuerda a la estética rock chic. Los stilettos terminan de elevar el conjunto y suman una cuota extra de sofisticación.

En otra de sus apariciones, Fernández apostó por una versión más clásica y luminosa. El jean se convirtió nuevamente en el punto de partida, esta vez acompañado por una remera clara y un saco beige de inspiración sastrera con delicadas líneas verticales. Una fórmula equilibrada que transmite elegancia sin esfuerzo y resulta ideal para múltiples ocasiones.

Mariela Fernández

Por su parte, Mariela Fernández se inclinó hacia un registro smart casual. La periodista combinó una pieza de denim de silueta levemente acampanada con una musculosa negra y un blazer gris de caída relajada. El resultado luce actual, versátil y muy fácil de adaptar tanto a una jornada laboral como a un encuentro informal.

A su vez, la conductora de "Imbatibles" mostró una opción perfecta para los días de otoño. El jean oscuro se fusionó con una prenda superior clara y una chaqueta camel que aportó calidez visual. La armonía de tonos tierra generó una imagen canchera, atemporal y sumamente favorecedora, confirmando la vigencia de esta combinación temporada tras temporada.

El jean, la pieza que siempre vuelve

Las elecciones de Mariela Fernández y Melina Fleiderman confirman que el denim continúa siendo uno de los grandes protagonistas de la moda. Su capacidad para combinarse con blazers, chaquetas, estampas o básicos lo convierte en una herramienta clave para construir looks con identidad propia. Tendencias, inspiración fashion e ideas para copiar demuestran que el jean sigue reinando temporada tras temporada.