Crónica Looks: Agustina Díaz y Verónica Franco apuestan por un detalle delicado que vuelve a ser protagonista de la temporada

Las tendencias cambian temporada tras temporada, pero algunas regresan con más fuerza que nunca. En el universo fashion, la puntilla y el encaje volvieron a ocupar un lugar destacado gracias a su capacidad para aportar sofisticación sin perder modernidad. Celebridades, referentes de estilo y figuras de la televisión ya incorporan estos detalles en sus looks, demostrando que pueden convivir tanto con propuestas urbanas como con estilismos más refinados.

Agustina Díaz

Para iniciar junio, Agustina Díaz eligió una combinación monocromática en negro que se destacó por la incorporación de transparencias y bordados. La pieza superior sumó textura y profundidad gracias a los sectores trabajados con encaje, mientras que el pantalón amplio aportó movimiento y equilibrio visual. El resultado fue una imagen elegante, contemporánea y muy alineada con las tendencias que dominan el otoño.

Verónica Franco

Por su parte, Verónica Franco apostó por la sastrería con un giro sofisticado. El blazer negro incorporó aplicaciones de puntilla que realzaron la estructura de la prenda y le dieron un carácter distintivo. Combinado con pantalón a tono, el conjunto logró una estética refinada, moderna y con mucha personalidad, ideal para quienes buscan elevar un outfit clásico mediante pequeños detalles.

La vuelta del encaje confirma que los elementos románticos siguen encontrando nuevas formas de expresión dentro de la moda actual. Aplicados en prendas estructuradas, mezclados con líneas minimalistas o integrados en estilismos urbanos, estos recursos se consolidan como una de las tendencias más interesantes del momento. Agustina Díaz y Verónica Franco lo demuestran con propuestas que combinan elegancia, actualidad e inspiración fashion.