Wanda Nara visitará a Mirtha Legrand en su programa tras la polémica por el Martín Fierro: los detalles

Una de las críticas más fuertes que recibió Wanda Nara tras ganar el Premio Martín Fierro 2026 a Mejor Conductora llegó de la mano de Mirtha Legrand, quien no ocultó su desacuerdo con la decisión de APTRA. Las declaraciones de "La Chiqui" generaron una fuerte repercusión en los medios y las redes sociales. En ese contexto, se conoció que la empresaria visitará "La Noche de Mirtha", donde protagonizará un esperado mano a mano con la diva que promete captar toda la atención.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, la expareja de Mauro Icardi estará presente en el clásico programa de Legrand luego de recibir la autorización de Telefe para participar del ciclo. La invitación ya estaba sobre la mesa desde hacía algunas semanas y finalmente comenzó a tomar forma. La expectativa es enorme porque el encuentro se producirá poco tiempo después de las declaraciones que realizó Mirtha sobre el premio que obtuvo Nara por su trabajo al frente del ciclo gastronómico.

La polémica surgió cuando la histórica conductora dejó entrever que no consideraba justo el resultado de esa categoría. Incluso, deslizó una frase que generó un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo. "Eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó ahí. Algún día lo sabremos", sostuvo cuando fue consultada por el tema. Además, recordó la reacción de la propia Wanda durante la ceremonia y señaló: "Ella misma se sorprendió, dijo que tenía el discurso preparado para otro premio". Sus palabras rápidamente se instalaron en el debate mediático y alimentaron distintas especulaciones.

Con ese antecedente reciente, la futura visita de Nara adquiere un condimento especial. Según trascendió, la reunión se daría en un formato íntimo, lo que abre la puerta a una conversación profunda sobre los temas que rodean a la empresaria. Entre su presente profesional, los conflictos judiciales con Mauro Icardi y la controversia por el Martín Fierro, no faltarán asuntos para abordar. Por eso, en el ambiente televisivo ya anticipan un encuentro cargado de tensión, donde ninguna de las dos figuras tendría intención de esquivar las preguntas incómodas. La expectativa crece y todo indica que será una de las mesas más comentadas de los últimos tiempos.