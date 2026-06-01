"Gran Hermano": Gladys "La Bomba Tucumana" abandonó la casa y fue reemplazada por Sol Abraham

La casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" no tiene paz y, en medio de la expectativa por una nueva eliminación, los participantes quedaron perplejos ante un fuerte cambio entre los jugadores. Este domingo 31 de mayo, tras un mes de estadía en el reality de Telefe, Gladys "La Bomba Tucumana" decidió abandonar la competencia de forma voluntaria y, para sorpresa de todos, en su lugar reingresó Sol Abraham.

La salida se produjo luego de que el "Big" le ofreciera la posibilidad de utilizar la puerta giratoria. Durante las últimas semanas, la cantante había manifestado en varias oportunidades su malestar dentro del programa y sus deseos de marcharse. "Si tu decisión es marcharte, no voy a detenerte. Entonces Bomba, atendiendo a tus pedidos, te ofrezco la puerta giratoria. Reitero, me apenaría mucho tu partida", le comunicó la voz de la casa.

La respuesta de la participante fue inmediata. "Sí, quiero irme. Te agradezco la oportunidad, pero sinceramente no la estoy pasando bien, no puedo. Pero estoy súper agradecida, ha sido una experiencia que me enseñó un montón de cosas. Hasta acá llegué, no tengo la fortaleza para seguir acá", expresó antes de despedirse de sus compañeros y retirarse cantando.

Sin embargo, el momento más impactante llegó apenas unos segundos después. Mientras la cantante se desplazaba por la puerta giratoria para dejar el juego, Sol Abraham ingresó nuevamente al reality. La escena provocó una mezcla de euforia, sorpresa y desconcierto entre los concursantes, que tardaron varios minutos en comprender lo que estaba sucediendo.

Sol regresó a "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

La exjugadora recibió abrazos de algunos participantes, mientras otros quedaron completamente paralizados por la inesperada aparición. Más allá de la emoción del momento, su regreso promete alterar el tablero de juego, ya que podría modificar alianzas, estrategias y conflictos en una instancia clave de la competencia.