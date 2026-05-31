Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 1° de junio, según las encuestas

La cuenta regresiva para una nueva eliminación ya comenzó en "Gran Hermano: Generación Dorada". Tras una semana atravesada por la alegría de Yanina Zilli, que se quedó con el desafío del auto y ganó un 0KM, y por la incertidumbre que generaron las versiones sobre una posible salida voluntaria de Gladys "La Bomba" Tucumana, las encuestas en redes sociales empiezan a marcar una tendencia sobre quién podría abandonar la competencia este lunes.

La placa se armó con una modalidad particular. Durante las primeras 24 horas, el voto fue positivo y el público eligió a quién quería mantener dentro del juego. Más adelante, la mecánica volvió a cambiar y desde el jueves la decisión pasó a ser negativa, por lo que los espectadores deben señalar al participante que desean ver fuera de la casa.

Entre los nominados de "Gran Hermano" estuvieron Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Manuel Ibero y Gisela "Yipio" Pintos, quienes quedaron expuestos tras una sanción aplicada por "Big". A ellos se sumaron Cinzia Francischiello, Tati Luna, Catalina "Titii" Tcherkaski, Gladys "La Bomba" Tucumana, Tamara Paganini y Leandro Nigro, completando una de las placas más numerosas de esta edición.

Sin embargo, durante la gala del jueves, Santiago del Moro confirmó que Andrea, Cinzia, Manu y Yipio lograron asegurarse una semana más dentro del programa. La noticia fue recibida con alivio por los jugadores, que celebraron haber superado una instancia clave en el camino hacia la final.

Los participantes de "Gran Hermano: Generación Dorada".

Con seis participantes todavía en peligro, los sondeos comenzaron a multiplicarse. Una encuesta difundida por la cuenta de Instagram "Mundo Famosos" mostró a Tamara Paganini (2,7%) y Leandro Nigro (5,2%) entre los menos comprometidos.

Más atrás aparecieron Titi (10,2%) y Brian (19,9%), mientras que Gladys (28,6%) quedó en una posición más delicada. Aunque, de acuerdo con esos resultados, quien reúne la mayor cantidad de votos en contra es Tati Luna (60,2%), sacando una amplia diferencia sobre el resto.

%uD83D%uDC41%uFE0F ENCUESTA: Quién querés que sea ELIMINADO de #GranHermano? — Fefe (@fedeebongiorno) May 29, 2026

Otro relevamiento, realizado por Fefe Bongiorno en "X" (ex Twitter), presentó un panorama similar. Allí también Tati y La Bomba aparecen como las concursantes con mayores dificultades para mantenerse en carrera, mientras que Tamara sería una de las participantes con mejores perspectivas para continuar una semana más dentro de la casa de "Gran Hermano".