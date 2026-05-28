Yanina Zilli ganó el auto 0KM en Gran Hermano y emocionó a todos con su reacción: "MI hijo me decía..."

En una semana marcada por la eliminación de Eduardo Carrera y la expulsión de Lola Tomaszeuski, la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" volvió a revolucionarse con un nuevo desafío por el auto 0KM. Después de varios minutos de tensión y llaves fallidas, Yanina Zilli logró abrir el cofre ganador y se quedó con el vehículo frente a todos sus compañeros.

Sin embargo, antes del juego ya se había generado un fuerte debate dentro de la casa. Todo comenzó cuando Santiago del Moro les consultó a los participantes "originales" si los nuevos jugadores y quienes habían regresado gracias al repechaje o los Golden Tickets debían tener la posibilidad de competir. Finalmente, los concursantes decidieron dejar afuera de la prueba a quienes ingresaron después del inicio del reality.

En la definición final, Franco Zunino quedó a un paso de quedarse con el premio, pero finalmente fue Zilli quien logró imponerse en el juego. Para la exvedette, el auto no representó solamente un logro material, sino también una especie de revancha personal vinculada a su historia familiar y a los esfuerzos que realizó durante años.

Apenas descubrió que tenía la llave correcta, Yanina explotó de felicidad delante de las cámaras. "¡Es mío! Gracias Santi y gracias a Telefe", gritó mientras sus compañeros corrían a abrazarla. Luego, la actriz se subió al vehículo, tocó bocina y celebró emocionada junto al conductor del programa.

Yanina Zilli ganó el auto 0KM en "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Más allá del premio, la participante contó que el auto tenía un significado muy especial para ella. Según reveló, su hijo le insistía hace tiempo para que cambiara el vehículo que manejaba. "Yo soy ahorrativa. Mi hijo me decía ‘mamá, vos no podés andar con ese auto'", relató entre risas durante la transmisión en vivo.

Además, Yanina Zilli recordó cómo fue el casting para entrar al programa y reveló que su hija, que vive en Miami, la ayudó a grabar el video de presentación. "Hice el casting, lo mandé como cualquier persona, como una más. Entonces dije: ‘Por ahí me llaman, por ahí no'. Y tuve esta oportunidad", expresó movilizada después de convertirse en una de las grandes protagonistas de la semana.