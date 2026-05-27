Eduardo de "Gran Hermano" se quebró al ver por primera vez a su hija no reconocida: "Espero que..."

Este lunes 25 de mayo, Eduardo Carrera se convirtió en el nuevo eliminado de "Gran Hermano. Generación Dorada". Sin embargo, al abandonar la casa no solo se reencontró con el exterior después de tres meses de aislamiento, sino también con una noticia que explotó mediáticamente: la existencia de una hija no reconocida llamada Mía. Luego de hablar del tema con Santiago del Moro, este miércoles el exjugador finalmente vio a la joven y se mostró muy conmovido.

La situación ocurrió durante su visita a "Cortá por Lozano". Allí, Verónica Lozano le preguntó si quería conocer las imágenes de Mía. En un principio, Eduardo dudó y respondió: "Prefiero no, ahora", dejando en evidencia su incomodidad frente al tema. Sin embargo, segundos después aceptó ver las fotos por primera vez.

"Bueno. Nunca la había visto", expresó Carrera completamente impactado mientras observaba las imágenes en vivo. Luego, al ser consultado sobre el parecido físico, agregó: "Está muy bien. Bueno, se parece mucho también a la madre, es preciosa", dijo con emoción durante la entrevista.

En otro de los momentos más sensibles de la charla, el exparticipante habló sobre la posibilidad de reconstruir el vínculo familiar y dejó un fuerte mensaje. "Espero que todo esto sirva, y más que nada Gran Hermano para que esto se pueda resolver", sostuvo.

Eduardo de "Gran Hermano" vio por primera vez a su hija. (Foto. captura Telefe).

Además, reconoció sus errores y lanzó: "Si a mí no me quiere aceptar, es totalmente entendible y me hago cargo y le voy a pedir perdón mil millones de veces".

Por último, Eduardo también se refirió al deseo de que Mía pueda conocer a su hermano, hijo de otra relación. Incluso, el hombre de 57 años sorprendió al revelar que mantiene una relación distante con su mamá desde chico y deslizó una frase que llamó la atención: "No le puedo contar eso a esta hora porque es terrible".