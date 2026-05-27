El romántico saludo de Maia Reficco a Franco Colapinto por su cumpleaños

Este miércoles 27 de mayo, Franco Colapinto celebró su cumpleaños número 23, con un gran presente tanto profesional como sentimental. Su novia, Maia Reficco, no dejó pasar la fecha para hacerle una tierna dedicatoria al piloto argentino de Alpine.

A través de historias de Instagram, Maia subió un collage de fotos que reflejan distintos momentos de intimidad compartidos con Colapinto. En la primera de ellas, se ve al piloto contemplando a la Torre Eiffel, y en la última el corredor argentino se encuentra en el aeropuerto.

El saludo de Maia Reficco a Franco Colapinto. (Instagram/@maiareficco).

Sin embargo, la postal más tierna es la que muestra a Maia Reficco sacando una foto con su celular frente al espejo, mientras Franco Colapinto le daba un beso en la mejilla.

A la hora de la dedicatoria, Maia fue concisa pero contundente. "Que los cumpla feliz", escribió la joven de 25 años junto a un emoji de corazoncito y el arroba de Colapinto.

En los últimos meses, la pareja de Franco Colapinto y Maia Reficco comenzó a mostrarse cada vez más unida públicamente. Después de varios rumores de romance, fueron vistos compartiendo viajes, eventos y distintas actividades juntos.

