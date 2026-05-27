Moria Casán y María Fernanda Callejón limaron asperezas tras su cruce televisivo: "Es lo peor que me podés hacer..."

La televisión argentina vivió una jornada fuerte martes. Moria Casán y María Fernanda Callejón protagonizaron un fuerte cruce en "La Mañana con Moria", por un tema vinculado a la condena al ex de la panelista, Ricky Diotto. Callejón quedó sensible tras la noticia y en pleno programa tuvieron un intercambio que dejó las cosas candentes. Ambas decidieron sentarse al día siguiente frente a las cámaras para hacer una autocrítica sincera.

El martes a la mañana, el estudio de El Trece fue testigo de una tensión que pocas veces se ve en directo. Moria Casán y María Fernanda Callejón tuvieron un ida y vuelta que desbordó la pantalla. La repercusión no se hizo esperar. Todos los programas de espectáculos, desde "Intrusos" hasta "Bendita", replicaron el momento. Las redes ardieron en memes y opiniones encontradas. Algunos hablaron de catarsis genuina. Otros, de un posible acting.

Por eso, al día siguiente, la nueva emisión arrancó con una Moria reflexiva. La conductora puso el foco en el costado humano detrás del escándalo. "La gente toma mucho partido cuando se trata de algo que no es una pelea, es algo que ocurre en la vida, con dolores, con familias que se separan, con juicios, con niños en el medio", explicó. Del otro lado, María Fernanda apareció más calma, sonriente y lista para el mea culpa. "El humor me salva todo", repitió más de una vez.

El momento más tenso de la reconciliación llegó cuando Moria le marcó la cancha a su compañera. Callejón interrumpió a la conductora mientras ella desarrollaba una idea. Ahí saltó la One: "Si yo estoy hablando y vos a veces me cortás, me cortás el polvo y es lo peor que me podés hacer. Es el coito interruptus. Yo necesito alargar todo. Si alguien está pensando y me corta, no puedo estar anotando en qué había quedado. Me vuelvo loca".

La frase "es lo peor que me podés hacer" se convirtió en el nuevo latiguillo de la mañana. María Fernanda, con su característica ironía, se defendió: "Yo nunca entiendo el timing, pero bueno, voy aprendiendo". Moria no le bajó el tono: "¿Cómo no vas a tener timing televisivo si te elegí entre un montón de gente y llegás a esta edad siendo protagonista de cosas?". El cruce, lejos de enrarecer el clima, terminó en una reconciliación cómplice.

Pero no todo fue humor. María Fernanda también soltó su propia confesión: "Realmente, en mi montaña emocional ayer, estaba explotada, totalmente desbordada y colapsada". Reveló que su malestar venía por una intromisión de su expareja, Ricky Diotto, en su trabajo. Moria lo confirmó: "Él habló ayer. Vino mal. Dijo que estaba muy apenado y que no te quería ver así. Por vos, por tu hija y por todo lo que conlleva".

La actriz, que el 22 de junio cumplirá 60 años, evitó opinar sobre la sinceridad de su ex. "No lo voy a opinar. Uno aprende de las cosas. A veces la dislexia es una de las secuelas que te queda", planteó. Y elogiaron a Rodrigo Lussich, quien supo tomarse el cruce con humor. "A mí el humor me salvó toda la vida", insistió Callejón.

El episodio entre Moria Casán y María Fernanda Callejón dejó una enseñanza clara: la televisión en vivo no admite edición, pero sí admite rectificación. Ambas mostraron algo cada vez más raro en el medio: la capacidad de bajar la guardia, reconocer los errores y seguir adelante sin guardar rencor. Moria, fiel a su estilo, puso límites con crudeza ("es lo peor que me podés hacer"), pero también abrazó. María Fernanda, por su parte, mostró vulnerabilidad sin victimizarse.