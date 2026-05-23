La ex pareja de María Fernanda Callejón fue condenado por violencia de género, y la actriz reveló cómo se siente: "No me siento ganadora..."

Hace solo unas horas, Ricky Diotto, ex pareja de María Fernanda Callejón, recibió una condena de la Justicia, tras la denuncia que le hizo la actriz y panelista por violencia de género. La sentencia se conoció a pocos días de que Callejón también acusara a su ex por abuso sexual, y lejos de traerle alivio completo, la actriz prefirió salir a contar cómo se siente con crudeza: no se siente ganadora, sino reparada. El caso, que sacudió al mundo del espectáculo, sumó un nuevo capítulo judicial que promete dar mucho que hablar.

El Juzgado Correccional N°1 de Campana declaró a Ricky Diotto culpable de ejercer violencia de género contra María Fernanda Callejón. Durante el proceso, los jueces analizaron pruebas contundentes: testimonios, informes periciales y el contexto de maltrato que ella denunció. La sentencia no pasó desapercibida y se convirtió en un antecedente fuerte dentro de las causas de alto perfil en la Argentina. La violencia, según quedó acreditado, incluyó sometimiento y tratos humillantes durante los años de convivencia.

La pena que recibió Diotto es de 4 meses de prisión en suspenso. Eso significa que no irá preso, pero deberá cumplir reglas estrictas: tiene que fijar residencia y hacer un tratamiento psicológico enfocado en mejorar su vínculo familiar, sobre todo con la mamá de su hija. La Justicia buscó una pena que lo corrija sin encerrarlo, pero que no deje el caso en la nada. Para Callejón, cada paso de este proceso fue un camino lleno de espinas.

Horas después del fallo, la actriz posteó un comunicado en sus redes sociales. Ahí puso en palabras lo que le atravesaba el cuerpo. "Hoy es un día importante para mí, porque se impuso la verdad sobre la mentira", escribió. Y más adelante soltó una frase que se hizo viral: "No me siento ganadora. Estos son temas profundamente dolorosos. Pero sí me siento reparada. Que un juez me crea es algo que no tiene precio". Esa mezcla de dolor y alivio fue el tono de todo su mensaje.

En el texto, Callejón también agradeció uno por uno a los profesionales que la acompañaron. Nombró al juez Javier Alfredo Romañuk, al fiscal Matías Sebastián Ferreirós y al abogado Martín de Vargas, a quien llamó "excepcional". También le dedicó un párrafo aparte a Moria Casán, la conductora de "Intrusos" (el programa donde ella trabaja). "Me bancó, me acompañó, me sostuvo y me alentó", dijo. Y sobre su hija Giovanna, confesó: "Además de ser el propósito de esta lucha, fue la que me cuidó en todo momento, sin darse cuenta".

Para cerrar, la actriz mandó un mensaje directo a las mujeres que están pasando por situaciones parecidas. "No se callen. Ante cualquier mínima violencia, hablen. Busquen ayuda. La justicia existe", lanzó. Y a quienes no le creyeron durante todo este tiempo, les dijo: "La violencia existe aunque no se vea. Y el silencio también tiene un costo muy alto". Con una última frase selló su estado de ánimo: "Este fallo no me devuelve lo que viví, pero me devuelve algo fundamental: la verdad". Un cierre potente para una historia que, para ella, sigue abierta.