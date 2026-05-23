El futuro incierto en "MasterChef Celebrity" con Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui en duda: "Los jurados cambian..."

Tras la gran final en la que ganó Ian Lucas, "MasterChef Argentina" enfrenta su mayor terremoto interno desde que empezó el ciclo. La salida confirmada de Donato de Santis, las últimas declaraciones de Damián Betular sobre su futuro y los mensajes crípticos de Germán Martitegui encendieron todas las alarmas. La pregunta que recorre los pasillos de la producción y las redes sociales es una sola: ¿cambian todos los jurados? Nada está escrito.

La cocina de MasterChef quedó más vacía que un plato después del almuerzo. Donato de Santis ya no está. El chef ítalo-argentino confirmó su salida del programa tras varias temporadas. Pero la noticia no cayó sola. Lo que vino después agitó la olla: Damián Betular, en una entrevista reciente, dejó abierta la puerta a su propia partida. Y Germán Martitegui, el más callado de los tres, también lanzó frases que invitan a pensar en una renovación total.

La incertidumbre se instaló como plato principal. Fuentes cercanas a la producción admiten, en off, que la situación se analiza con cautela extrema. "Todo puede pasar", repiten. El canal, por ahora, no emitió un comunicado oficial. Pero los silencios, en este negocio, también hablan.

Betular fue el más explícito. Cuando le preguntaron por su continuidad, no dio ninguna certeza. "Estoy evaluando proyectos", dijo, y agregó: "Los ciclos cumplen etapas". Sus palabras, medidas pero inquietantes, encendieron la alarma entre los seguidores del reality. Porque si Betular se va, y Donato ya se fue, y Martitegui tambalea, el jurado que la audiencia conoció durante años podría desaparecer por completo.

El propio Martitegui, consultado por periodistas especializados, evitó confirmar su silla en la próxima temporada. "Nunca se sabe en la tele", lanzó, con ese tono suyo que mezcla ironía y distancia. Después, en una historia de Instagram, compartió una frase críptica: "Los jurados cambian como cambian las recetas". La publicación generó miles de comentarios en minutos. Muchos lo leyeron como una confirmación velada de que no seguiría.

La producción del programa, liderada por Telefe, maneja versiones cruzadas. Algunos aseguran que ya buscan reemplazos. Otros sostienen que todavía negocían con los tres chefs para intentar mantener al menos a dos. Pero en los pasillos corre un nombre recurrente: Christophe Krywonis. El histórico jurado de la versión argentina suena con fuerza para un regreso. También mencionan a Ximena Sáenz, con perfil más cercano a la pastelería, o a Narda Lepes, que ya tuvo paso por el formato.

El cambio radical no sería un capricho. Las audiencias de la última temporada mostraron una leve pero sostenida caída en el rating, sobre todo entre los más jóvenes. Los ejecutivos del canal piensan que una renovación completa del panel inyectaría frescura al formato. La productora también evalúa incorporar una figura más disruptiva, quizás un creador de contenido gastronómico de redes sociales, algo que marcaría un quiebre absoluto con la tradición del programa.

Donato, mientras tanto, ya se despidió con un mensaje emotivo en sus redes. "Gracias por tantos años de amor y cocina", escribió. Pero no dio explicaciones sobre los motivos de su salida. Sus compañeros, hasta ahora, no comentaron públicamente su partida. Ese silencio, para los observadores atentos, dice más que cualquier comunicado.

"MasterChef Argentina" creció como un fenómeno de audiencia gracias, en gran parte, a la química de su jurado original. La mezcla de Betular, Donato y Martitegui funcionó como un reloj suizo durante años. Pero el tiempo pasa, los contratos vencen, y las ambiciones personales también pesan. La posibilidad de un recambio total no sería un fracaso, sino una decisión estratégica.

El problema, para el canal, reside en cómo gestionar la transición sin que la audiencia lo viva como un duelo. Porque el público argentino le tiene cariño a estos chefs. Los vio crecer, discutir y emocionarse. Cambiarlos a todos de golpe puede generar rechazo. Pero también puede abrir la puerta a una nueva etapa. La cocina de MasterChef, después de todo, siempre se reinventa. Lo que nadie sabe, todavía, es quién estará detrés de la mesada cuando arranque la próxima temporada. Esa incógnita, por ahora, sigue siendo el ingrediente principal.