Donato de Santis confirmó que no seguirá en el jurado de "MasterChef Celebrity": "Esta es mi última participación..."

El comienzo de la final de "MasterChef Celebrity" (Telefe) tuvo un arranque emotivo, pero no fue por algo relacionado con Ian Lucas o Sofía "La Reini" Gonet, sino por un miembro del jurado. Donato de Santis confirmó que esta fue su última temporada en el reality culinario, ya que no seguirá desempeñando su rol junto a Germán Martitegui y Damián Betular.

Antes de que los finalistas empezaran a cocinar, Donato pidió unos minutos para poder anunciar algo importante. "Hice diez ediciones de MasterChef. La pasé espectacular y fue hermoso", expresó el chef italiano.

Donato de Santis se despide de las próximas temporadas de "MasterChef".

Y siguió: "Lo que quiere decir es que ha llegado el momento para mí de dar un paso al costado. Así que decidí que esta es mi última participación". Acto seguido, De Santis extendió su agradecimiento a Germán Martitegui y Damián Betular: "Quiero agradecer a mis compañeros de vida, de gastronomía. Dos grandes profesionales".

También se dirigió a Wanda Nara, que se conmovió con la noticia. "A vos, Wanda, una persona increíble, un corazón, generosidad, excelencia", destacó el tano. "No voy a poder seguir, yo no sabía nada de esto", comentó la conductora, con los ojos lagrimosos.

Por último, Donato de Santis agradeció a los participantes, exparticipantes, al equipo de producción y a los televidentes de "MasterChef". "El acompañamiento siempre estuvo presente, me acompañó todo este tiempo", cerró.