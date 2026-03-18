"MasterChef Celebrity": la sorpresiva forma en que Sofía "La Reini" Gonet e Ian Lucas conocerán quién de los dos ganó la final

Después de meses de expectativa, llega la gran final de "MasterChef Celebrity". Luego de que Maxi López y Claudio "El Turco" Husain se despidieran de las cocinas, Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet se enfrentarán para llevarse el gran premio. En las últimas horas se conoció cómo vivirán los finalistas la gran noche y de qué manera se enterarán quién se consagra como el ganador de esta edición, en una definición que promete mantener la tensión hasta el último minuto.

Información de La Pavada del Diario Crónica indica que este jueves el reality culinario de Telefe define al ganador o ganadora, con una final entre Ian y La Reini. Ambos deberán preparar un menú sofisticado compuesto por entrada, plato principal y postre, en el que pondrán en juego todas las técnicas que incorporaron a lo largo de estos meses dentro de la competencia. La exigencia será máxima y cada detalle puede inclinar la balanza.

Tal como se contó previamente, la final se grabó un sábado bajo un formato especial que ya se volvió habitual en este tipo de definiciones: se realizaron dos finales distintas para evitar filtraciones. De esta manera, ni los propios participantes ni su entorno conocen el resultado real, lo que suma un condimento extra a la expectativa que rodea al programa.

Por eso, tanto Ian Lucas como La Reini se enterarán del resultado en vivo, al mismo tiempo que el público, durante la transmisión en el stream de Telefe, cuando finalmente se revele quién se queda con la corona y el premio de 50 millones.