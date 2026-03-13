El rating de la televisión argentina tuvo como grandes protagonistas a Telefe con los promedios de "Gran Hermano Generación Dorada" y "MasterChef Celebrity", que lideraron el encendido y la competencia del prime time. La audiencia se volcó masivamente a la pantalla de las pelotas para seguir de cerca las galas de "GH" y los desafíos de "MCC", consolidando el éxito de estos formatos en la medición diaria

Curiosidades del rating: la batalla interna entre "MasterChef Celebrity" y "Gran Hermano Generación Dorada"..

Según informó La Pavada de Diario Crónica, lo más visto del miércoles de cada canal fue: "GH1", 16.4 puntos de promedio; "Es mi sueño", 5.3; "LAM", 4.1, empató con "Telenoche"; "Bendita", 2.5, y "Mediodía bien arriba", 0.5. El duelo "A la Barbarossa", 5.3, vs. "La mañana con Moria", 2.0, y "Puro show", 2.6, y "Cortá por Lozano", 6.5, vs. "DDM", 2.9 y "La cocina rebelde", 2.3. Segundo en el día "MCC", 14.2, vs. "BTV", 1.7, y "Bienvenidos a ganar", 1.5.

Esta disputa por el liderazgo se da en un contexto donde el canal de las pelotas domina cómodamente, pero enfrenta el desafío de repartir su caudal de espectadores entre dos pesos pesados. El conflicto central radica en el "arrastre" de puntos: mientras el certamen de cocina sirve de plataforma para el reality, la fragmentación de las galas ha generado que, por momentos, el liderazgo cambie de manos dentro de la misma grilla.

Curiosidades del rating: los números de "MasterChef Celebrity" vs. "Gran Hermano Generación Dorada".

El gran dato de la jornada es que "MCC" (MasterChef Celebrity) logró un sólido 14.2, consolidándose como el escolta perfecto para "GH1" (Gran Hermano), que se llevó el trono del miércoles con 16.4 puntos. A pesar de la diferencia a favor de la casa más famosa, el programa de cocina demuestra una estabilidad envidiable, logrando picos que superan ampliamente a cualquier otra propuesta de la televisión abierta.

Finalmente, la brecha con los demás canales sigue siendo abismal, ya que sumados los promedios de América, El Trece y El Nueve, apenas logran inquietar a los números que genera el combo de Telefe. Con un encendido que parece no tener techo para los realities, la pantalla argentina confirma que hoy la verdadera pelea no es entre canales, sino entre la cocina y el confesionario.

